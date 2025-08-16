為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中二罷團造勢晚會 卓冠廷喊話讓顏寬恒再輸一次

    台中沙鹿「拒絕貪污 我同意」晚會，新北議員卓冠廷助講。（記者廖耀東攝）

    台中沙鹿「拒絕貪污 我同意」晚會，新北議員卓冠廷助講。（記者廖耀東攝）

    2025/08/16 20:13

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等3名國民黨立委罷免案，8月23日投票在即，投票前黃金週，中二選區公民團體今晚在沙鹿鹿寮福德宮舉行罷免顏寬恒造勢活動，多名綠營民代與黨公職人員接力宣講，呼籲台中民眾票投同意罷免，下架不適任立委。

    「拒絕貪污、我同意！」沙鹿晚會今晚於鹿寮福德宮舉行，邀請鷹爸徐柏岳、立院榮譽顧問陳柏惟、民進黨代理秘書長何博文、立法委員林楚茵、台北市議員林亮君、新北市議員卓冠廷、台中市議會黨團總召王立任、民進黨發言人吳崢等人前來助講。

    何博文說，顏寬恒跟隨藍委刪除許多預算，包括反詐騙預算與育兒津貼等社福預算，光是這幾點，就值得大家投下同意票，將他罷免。

    卓冠廷說，顏寬恒涉嫌詐領助理費案、沙鹿豪宅假買賣，台中地院宣判貪污及偽造文書合併判處8年4月徒刑，上訴二審將在9月11日宣判，希望顏遭到罷免後，「全心面對自己的司法案件」，陳柏惟跟林靜儀都曾經選贏過顏寬恒，這次再讓顏寬恒輸一次。

    顏寬恒表示，罷團指稱國民黨團削減警政署預算70%，實際上是凍結30%，顯然罷團不但刪減跟凍結搞不清楚，連數字都搞錯，凍結的理由是因為去年我國遭詐騙總金額高達2500億且金額遠超前面幾年，請警政署先提出改善方案、重新檢討後再解凍，且此項預算早在6月就已全數解凍；另外在國民黨為了辛苦的警消人員，提出提高所得替代率的修法時，民進黨一路杯葛，執政黨才是真的沒在關心警消人員。

    新北市議員卓冠廷痛批顏寬恒通過許多親中法案，要讓他再輸一次。（記者張軒哲攝）

    新北市議員卓冠廷痛批顏寬恒通過許多親中法案，要讓他再輸一次。（記者張軒哲攝）

    台中市民進黨議員上台宣講，呼籲大家投下同意罷免。（記者張軒哲攝）

    台中市民進黨議員上台宣講，呼籲大家投下同意罷免。（記者張軒哲攝）

