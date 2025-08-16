為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    總統府要求檢討罷免移花接木? 王鴻薇出示「完整」公文

    總統府要求檢討罷免爭議，國民黨立委王鴻薇表示，總統府說她移花接木，今天她附上完整公文請大家幫她看看。（王鴻薇辦公室提供）

    2025/08/16 19:57

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委王鴻薇表示，昨天她針對總統府去函行政院檢討「大罷免大失敗」發文，沒想到總統府「聞罷色變」大動作回應，貼出同一份公文，說她移花接木。王鴻薇並附上「完整」的公文，請大家幫她看看，因為她至今還是看不出來移花接木、造謠在哪裡。

    王鴻薇表示，但總統府和民進黨立委陳培瑜、王義川貼出的公文，上面就白紙黑字寫著「要求針對今年7月26日罷免投票結果（檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議）。」也確實是總統府去函行政院。讓許多人完全看不懂，他們指稱造謠、移花接木的指控是哪裡。這難道是民進黨版的「指鹿為馬」?

    王鴻薇表示，針對這樣讓人啼笑皆非的澄清，她對總統府以及民進黨有兩點回應。一，感謝總統府及民進黨的委員幫她證實，她說的內容真實無誤，也幫她確認了大多數民眾看這個公文的解讀和她是完全一樣，如果執政黨在認知上與人民距離落差這麼大，很有可能是今天民調持續探底的原因之一。

    王鴻薇表示，二，建議總統府與其用這種方式越描越黑，不如直接發一個公文去函行政院，內容直接這樣寫「總統請行政院不用檢討大罷免大失敗。因為大罷免是大成功。」她想這樣全國人民就會很清楚民進黨現在對罷免結果的態度了，也不用怕被移花接木或是造謠。

    王鴻薇最後附上「完整」的公文，請大家幫她看看，因為她至今還是看不出來移花接木、造謠在哪裡。

