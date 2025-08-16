林思銘反惡罷晚會 黃國昌批執政黨不做事「走回獨裁老路」

林思銘團隊今晚在縣府前廣場舉辦大型造勢活動，民眾黨主席黃國昌站台助講。（記者廖雪茹攝）

2025/08/16 19:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎戰823罷免投票，新竹縣第二選區立委林思銘團隊今晚在縣府前廣場，舉辦「新竹再贏一次團結之夜」大型造勢活動，民眾黨主席黃國昌站台助講表示，執政的賴清德政府卻不好好做事，帶大家走回獨裁的老路，呼籲鄉親823用選票守住台灣的民主，不同意罷免、同意核三延役。

黃國昌表示，台灣的科技業讓世界看見台灣，但是當台灣面臨3個最巨大的挑戰：美國高關稅、AI世代浪潮、電力能源之際，竟然有這麼多人齊聚在此面對大惡罷。立法委員該做的事，是努力幫台灣產業打出一條出路，讓竹科工程師在此安身立命、發光發熱，今天卻必須站在這裡，捍衛民主。

黃國昌說，第一波罷免投票的726戰役結束，現在全世界都在關注第二波823的結果，國際媒體嚴厲口氣批判賴清德政府，「沒有一個民主的執政黨，上台後不好好做事，只想排除異己，展現威權心態，賴清德丟臉丟到國際，反民主走回獨裁的老路」。當民進黨政府要獨裁，726台灣人勇敢站出來不同意，823台灣人要再次用選票告訴全世界不同意，讓賴清德總統好好反省、好好檢討。

黃國昌強調，大家都關心台灣的高科技產業要繼續引領全球，台灣必須展現改革的決心，包括半導體發展、AI發展，都須要有足夠的後盾、電力能量，才能引領台灣走到下一個世代。要守住台灣安全，絕不能放棄核能發電，要儲備安全的電力，讓台灣高科技再次起飛；要守住林思銘，留在立法院繼續為新竹縣打拚。

黃國昌說，相信台灣人有智慧用選票捍衛民主，用選票告訴賴政府，不要用意識型態治國，不要故步自封，不要用反核的神主牌，造成台灣落後，他懇請新竹選民823同意核三延役。最後黃國昌提醒大家不要掉以輕心，拜託大家一定要出門投票，剩不到一個星期的時間，打電話催票，出門拉票。

新竹縣第二選區立委林思銘團隊今晚在縣府前廣場，舉辦「新竹再贏一次團結之夜」大型造勢活動。（記者廖雪茹攝）

民眾黨主席黃國昌為林思銘造勢活動站台助講。（記者廖雪茹攝）

