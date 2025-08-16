羅馬尼亞跨黨派重量級國會議員訪台 外交部誠摯歡迎

羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）羅國共同主席吉尼亞（Cristian Ghinea，右4）率跨黨派參、眾議員團訪台，外交部歐洲司副參事李唯誠（左4）接機致意。（外交部提供）

2025/08/16 19:52

〔記者方瑋立／台北報導〕羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）羅國共同主席吉尼亞（Cristian Ghinea）今（16）日起到21日率跨黨派重量級參、眾議員一行6人訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部今晚透過新聞稿說明，訪團在台期間將拜會外交部、財政部、農業部、國家發展委員會、金融監督管理委員會、經濟部國際貿易署及數位發展部資通安全署等政府機關，並參訪中華民國對外貿易發展協會、國際經濟合作協會、工業技術研究院、新竹科學園區以及國內高科技公司等。另就網路安全、對抗假訊息及境外干預等議題，與國內NGO及專家學者進行交流。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，吉尼亞參議員曾擔任羅國歐洲基金部長及歐洲議會議員等重要職務，從政經驗豐富，並曾公開呼籲羅國應加強與台灣互動，充分展現對我國支持。

外交部強調，台灣與羅馬尼亞皆處於威權擴張威脅前線，共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國並在經貿、產業及科技等領域具高度合作潛力。外交部將持續推動台羅雙邊關係發展，促進實質交流與合作，共同增進民主韌性與進步繁榮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法