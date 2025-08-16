120萬找李多慧宣傳幾無記者！北市政風處認錯：未全力通知媒體

北市政風處13日邀請李多慧進行廉政短影音發佈會，但當天幾乎沒有媒體到場。（取自北市府政風處官網）

2025/08/16 19:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政風處在13日舉辦「Taipei·廉你都會」 廉政短影音發佈會，邀請到知名啦啦隊員李多慧拍攝短片進行記者發佈會，但當天卻沒有媒體到場，恐有浪費公帑之虞。台北市議員簡舒培質疑北市府螺絲掉滿地，媒事組淪蔣萬安個人經紀公司。政風處表示，活動均由該處督導廠商辦理，沒有委託府內其他單位通知媒體。

「未委託府內其他單位通知媒體」

簡舒培臉書貼文指出，政風處斥資120萬，邀請知名啦啦隊成員拍攝廉政宣導的短影音，還選在8月13日上午10點半召開「Taipei·廉你都會 短影音發布會」，當天卻沒有任何一間媒體到場，就是浪費公帑。

她說，這場短影音發布會是北市府今年公務員廉政專案宣導的工作項目之一，標案名稱叫「公務員專案宣導教材製作與推廣採購案」，總契約金額120萬元，內容包含：規劃與製作4部廉政短影音（含腳本撰寫、演員及音樂製作），並提供網路行銷及圖文素材、設計及製作專案宣導IP小物、設計與主題相關平面宣傳圖稿（趣味梗圖）、製作並推廣網頁式趣味測驗遊戲、辦理短影音發布會，包括場地布置及設備租借、主視覺及相關衍生物設計與輸出，以及活動當日所需的人力支援（主持、接待、活動紀錄等）。

此外，政風處澄清新聞稿內文充滿各種不合理，當天有7間媒體到場，經調閱名單比對後，到場媒體竟然沒有一個是受邀對象；簡舒培指，由於政風處並非對外單位，任何公開活動訊息必定要透過市府媒事組協助對外發布，從政風處的說法，活動有告知市府對外單位，為什麼最後還是開了幾乎沒有記者的記者會？

她批，花了120萬、找了名人宣傳的案子，照理說市府應該協助宣傳，到底台北市政府的媒宣單位，是負責宣傳台北市政府，還是已淪為蔣萬安的經紀公司？

政風處：發布會非耗資120萬元

政風處表示，發布會並非耗資120萬元；發布會活動由政風處督導廠商依約辦理，沒有委託府內其他單位協助通知媒體，對於外界及媒體指教虛心接受，執行技巧確有精進之處，將持續督導得標廠商優化相關作為。

此外，總預算120萬元宣導專案還有相關項目將持續執行至10月份，將持續督導得標廠商依約履行，並強化宣導量能以達成效。

