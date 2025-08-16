為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    院會被卓揆嗆「不是來創造聲量」！盧秀燕受訪這麼說…

    台中市長盧秀燕受訪表示，自己在行政院會的發言是「為母則強，挺身而出」。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕受訪表示，自己在行政院會的發言是「為母則強，挺身而出」。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/16 18:41

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對盧秀燕前日參加行政院會討論「中央政府總預算追加預算案」，卻多次偏離主題，被行政院長卓榮泰提醒應就追加預算部分回應，並強調「不是來創造聲量的」，環境部長彭啓明事後也還原現場直指當時盧像媽媽在罵兒子、很兇、很悍，對此，盧秀燕今天受訪則自稱是「為母則強，必須挺身而出！」

    對於14日盧秀燕參加行政院會時，多次提及總預算創新高，以及財劃法、計畫型補助款等，被卓揆認為她發言偏離主題，制止「現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的。」

    盧秀燕今天參加江啟臣豐原團結大會前受訪說，她在院會中必須勇敢說話、爭取，地方政府的預算非常辛苦，台中市一年繳稅給中央，1600、1700億元，分回來不到一半，一般補助款還扣了32億，其他的補助款也扣掉很多。

    盧秀燕又說，每個縣市政府在調撥預算都非常辛苦，因為只有六都市長可以列席行政院會，所以她必須挺身而出，勇敢為各縣市政府、地方民眾爭取預算，為母則強、挺身而出，必須勇敢說話，雖然卓院長不太喜歡聽，她還是要勇敢為各縣市政府、地方民眾說話。

    媒體也問，針對美國總統川普指中國國家主席習近平告訴他，中國不會在川普任內入侵台灣，盧秀燕則回應，台灣的安全能夠獲得美國總統更多的保證，我非常歡迎，也謝謝川普總統。

