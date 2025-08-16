批馬文君擋國防預算、游顥提案中配6改4 沈伯洋：823下架不適任立委

南投罷免立委馬文君「All罷馬」罷團在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，邀請罷團志工、民進黨立委沈伯洋（左三）、發言人吳崢（左五）、立委林楚茵（左六）宣傳罷免。（記者劉濱銓攝）

2025/08/16 18:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣國民黨立委馬文君、游顥罷免案8月23日就要投票，「All罷馬」罷團今天（16日）下午在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，讓民眾一邊逛市集，一邊了解罷免必要性。民進黨立委沈伯洋宣講時說，馬文君、游顥在地方跑行程，大家都看得見，但他們在立法院擋國防預算、提案中配6改4，地方民眾不會知道，但這都攸關台灣安全與人民權益，呼籲823投下罷免票，下架不適任立委。

「All罷馬」罷團下午在埔里封街舉辦「哈螺市集嘉年華」，當初馬文君諷刺罷團志工是外來的福壽螺，罷免活動取名「哈螺」，讓民眾一邊逛市集、聽音樂，一邊聽社會各界與政黨人士說明罷免運動的重要性，立委沈伯洋、羅美玲、林楚茵及前立委蔡培慧，還有民進黨發言人吳崢、律師賴中強等人輪流上台宣講。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋說，馬文君、游顥在地方跑行程，在地民眾多能看見，但民眾不知道的是，馬文君擋國防預算，以及對於我國與美國談關稅的保密協定，她連看都沒看，就質疑保密必要性，還說要公開；游顥提案中配6改4，提案取回不當黨產。這些影響台灣安全的提案，都是他們在地方服務時不會跟大家講的，為了守護台灣，呼籲823站出來投下同意罷免。

南投「All罷馬」罷團在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，民進黨立委沈伯洋呼籲民眾守護台灣，下架不適任立委。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法