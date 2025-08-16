為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批馬文君擋國防預算、游顥提案中配6改4 沈伯洋：823下架不適任立委

    南投罷免立委馬文君「All罷馬」罷團在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，邀請罷團志工、民進黨立委沈伯洋（左三）、發言人吳崢（左五）、立委林楚茵（左六）宣傳罷免。（記者劉濱銓攝）

    南投罷免立委馬文君「All罷馬」罷團在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，邀請罷團志工、民進黨立委沈伯洋（左三）、發言人吳崢（左五）、立委林楚茵（左六）宣傳罷免。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/16 18:56

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣國民黨立委馬文君、游顥罷免案8月23日就要投票，「All罷馬」罷團今天（16日）下午在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，讓民眾一邊逛市集，一邊了解罷免必要性。民進黨立委沈伯洋宣講時說，馬文君、游顥在地方跑行程，大家都看得見，但他們在立法院擋國防預算、提案中配6改4，地方民眾不會知道，但這都攸關台灣安全與人民權益，呼籲823投下罷免票，下架不適任立委。

    「All罷馬」罷團下午在埔里封街舉辦「哈螺市集嘉年華」，當初馬文君諷刺罷團志工是外來的福壽螺，罷免活動取名「哈螺」，讓民眾一邊逛市集、聽音樂，一邊聽社會各界與政黨人士說明罷免運動的重要性，立委沈伯洋、羅美玲、林楚茵及前立委蔡培慧，還有民進黨發言人吳崢、律師賴中強等人輪流上台宣講。

    沈伯洋說，馬文君、游顥在地方跑行程，在地民眾多能看見，但民眾不知道的是，馬文君擋國防預算，以及對於我國與美國談關稅的保密協定，她連看都沒看，就質疑保密必要性，還說要公開；游顥提案中配6改4，提案取回不當黨產。這些影響台灣安全的提案，都是他們在地方服務時不會跟大家講的，為了守護台灣，呼籲823站出來投下同意罷免。

    南投「All罷馬」罷團在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，民進黨立委沈伯洋呼籲民眾守護台灣，下架不適任立委。（記者劉濱銓攝）

    南投「All罷馬」罷團在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，民進黨立委沈伯洋呼籲民眾守護台灣，下架不適任立委。（記者劉濱銓攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播