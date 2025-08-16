為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    綠營7罷區同步掃街 何博文批楊瓊瓔與傅崐萁沆瀣一氣 楊：不接受抺黑

    民進黨代理秘書長何博文（中）與中三罷團志工高呼口號。（記者張軒哲攝）

    2025/08/16 17:53

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等三名國民黨立委罷免案投票在即，投票前黃金週，民進黨今（16）日啟動全台七罷區同步掃街，由黨籍公職分區領軍，深入基層掃街，代理秘書長何博文今日強調，跟公民團體站在一起拚戰，下架不適任的國民黨立委，罷免投同意，台灣更有力。

    何博文今日下午到台中市潭子區潭秀黃昏市場掃街，不少攤商認出他，紛紛要求合照。何博文說，楊瓊瓔是資深委員，但這次在野黨惡刪總預算，刪除的預算竟然比編列的還要多，導致許多地方重大建設與重要社會福利預算都被刪除，楊瓊瓔這麼資深的國會立委，卻沒有發揮國會委員監督力量，跟傅崐萁沆瀣一氣，呼籲大家站出來，八二三罷免投同意，台灣更有力。

    楊瓊瓔表示，八二三罷免案不是因為她怠惰，而是政治惡鬥的延伸，罷免門檻降低後，只要對方有心動員，就可能影響結果，因此每一張「不同意票」都至關重要，政治惡鬥讓認真做事的人被罷免，地方建設將受阻，「我不怕被檢驗，但不接受被抹黑」。

