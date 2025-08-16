黃國昌表態參選新北市長 侯友宜：要了解新北市不是簡單的一件事......

針對黃國昌表態選新北市長，侯友宜意有所指強調，新北市幅員遼闊，「要了解新北市不是那麼簡單的一件事！」，寧可「少說多做。」（記者蔡淑媛攝）

2025/08/16 17:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民眾黨主席黃國昌日前表態選新北市長，侯友宜今天受訪表示，新北市民現在最關心的是誰能為新北市好好做事，他強調新北市幅員遼闊，「要了解新北市不是那麼簡單的一件事！」，寧可「少說多做」，讓人民感動、感受到實在在做事，才是人民最期待的事。

侯友宜今天下午參加江啟臣豐原團結大會前受訪指出，歡迎任何一個願意為新北市付出的人，被問及黃國昌選市長是否要增加國民黨談判籌碼議題時，他重申每個人「真的」願意為新北市付出，要了解新北市不是那麼簡單，多達405萬的人口，城鄉差距大，要用心努力、為新北市努力。

黃國昌稍後也為江啟臣助講，上台前被媒體問及侯友宜指選市長要了解新北市並不容易，黃則拒絕受訪。

媒體也問，針對美國總統川普指中國國家主席習近平告訴他，中國不會在川普任內入侵台灣，侯友宜回應，和平是要靠自己的實力，台灣需要的是自我的防衛能力不斷提升，我們要「備戰不起戰」，最重要互相溝通交流，降低衝突，和平最主要是自己本身穩定的實力，靠自己最重要。

韓國瑜、侯友宜今天到豐原為江啟臣站台助講。（記者蔡淑媛攝）

