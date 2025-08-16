王婉諭今起辦7場政策說明會 籲理性思辨翻轉新竹

823罷免投票在即，時代力量黨主席王婉諭從今天開始將舉辦7場政策說明會。（擷取自王婉諭臉書）

2025/08/16 17:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕823第二波罷免投票即將登場，時代力量黨主席王婉諭表示，8月23日她會出門投下同意票，因為她相信這張同意票能夠翻轉現況，讓新竹更好；但是，投票之前更重要的是社會溝通與對話，所以除了街講外，她從今天開始舉辦了7場政策說明會，歡迎新竹人一起來對話，用理性的思辨來推動城市的進步。

王婉諭表示，823這場罷免，不是政黨對決、更不是仇恨動員，而是讓選民以自己的觀點，為一位民意代表「適任與否」做出抉擇。這次的投票結果，可能無法改變憲政僵局、無法撼動國會版圖，但絕對是一個重要的民主歷程。「我希望大家好好思考：這位立委的表現，你滿意嗎？這位立委，有反應你的心聲嗎？這位立委，有帶領地方前進的願景嗎？」

請繼續往下閱讀...

王婉諭反問，「除了農地超貸、數百次交通違規、佔有國有地、護航貪腐外，林思銘委員到底為新竹做了什麼？他沒做到什麼？他該做什麼？」為什麼換掉林思銘，可以讓這座城市更好、交通更便利、兒少更安全、居住更安心？

王婉諭「新竹更好，我同意」政策說明會，今天傍晩5點在峨眉隆盛宮前，明天（17日）傍晩5點在竹東五穀宮、7點移師竹北斗崙清水祖師廟，18日傍晚5點竹東惠昌宮，20日傍晚5點寶山雙豐宮，21日傍晚5點北埔慈天宮，22日晚上6點竹北伍福宮。

王婉諭說，她將跟大家聊聊她心中的新竹縣，分享她眼中的林思銘委員。歡迎不同意見、還在猶豫的所有新竹人一起來對話，用理性的思辨，來推動這座城市的進步吧！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法