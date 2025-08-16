站台挺江啟臣 黃國昌：戰到底讓賴清德學會對人民謙卑

民眾黨主席黃國昌（右三）站台力挺江啟臣，喊話「戰到底」讓賴清德學會對人民謙卑。（記者歐素美攝）

2025/08/16 17:28

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長江啟臣今天下午在豐原舉行「豐原山城團結大會」，民眾黨主席黃國昌站台支持，痛批執政黨是不負責任的政府，只想搞鬥爭，726大罷免失敗仍執迷不悟，我們只有「戰到底」，讓賴清德學會對人民謙卑。名嘴董智森則痛批民進黨是垃圾、下三濫、不要臉的畜牲黨，呼籲大家823一定要出來投票。

黃國昌說，豐原有很多工具機，是這次在美國關稅受害最深、衝擊最大的產業。遺憾的是，目前賴清政府是徹頭徹尾不負責任的政府，整個腦袋只想鬥爭在野黨，726罷免結果出來就應停止罷免，但執政的民進黨還是執迷不悟，所以我們只有「戰到底」，讓賴清德學會對人民謙卑，讓他知道台灣是我們大家的，台灣的未來由我們決定，不是民進黨決定。

名嘴董智森痛批民進黨是垃圾、下三濫、不要臉的畜牲黨，賴清德民調往下掉，無法連任，所以傾黨府院的力量要罷免，台中8席立委國民黨有6席，他站過台的都不會被罷免，這次江啟臣、楊瓊瓔及顏寬恒也一定會過關。有人說這次公投是幫民進黨解套，但我們是為了後代子孫，要有穩定乾淨的能源，呼籲大家一定要出來投票。

立委柯志恩批評，「抗中保台」是民進黨的提款機，台灣有這麼多的困境有待解決，為何我們還要站在這裡拜託大家，將江啟臣留在立法院，都是民進黨害的，人民吃苦，民進黨吃補，823大家要讓江啟臣高票打臉民進黨。

江啟臣則說，823決定台灣民主向前行或「倒退嚕」，呼籲大家要做出最智慧的決定，就是不同意罷免，公投投同意。真正毀政亂憲的是民進黨，823是為台灣未來的國家安全及國家發展做決定，呼籲大家一定要站出來。

