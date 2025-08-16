「小英號」鎮暴車領軍罷團大肚山遊行 疾呼顏寬恒「歹路不可行」

「小英號」鎮暴車領軍2025大罷免各罷團在大肚山遊行，呼籲823出來投票罷免顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

2025/08/16 16:55

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離2025大罷免、823投票日僅剩一週，罷團「中二解顏」今天（16日）下午舉辦「拒絕貪污 我同意！」大肚山遊行，由前總統蔡英文曾搭乘的「小英號」鎮暴車領軍，反共護台志工聯盟發言人簡嘉佑上車高喊「顏寬恒，歹路不可行」，包括民進黨台中市議員張家銨等5位議員隨行，上百人沿東海藝術街呼籲選民「罷免投同意」。

「下架無料立委，拜託大家823出來投票」，「中二解顏」下午3時從柯比意廣場（龍井區藝術街）出發，沿大肚區山路遊行，中市議員張家銨、曾威、林德宇、江肇國及黃守達等隨行，台中市全面罷免協會、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」2.0、中六「敲羅行動」、台北第四選區罷團「港湖除銹」、台北七「剷除黑芯」、新北七「板橋大刪元」、新北八「倫刪立舒」，以及新北九「無獻清林」等罷團跟在隊伍後方。

簡嘉佑說，顏家在大肚山有很大的勢力，藍委顏寬恒涉嫌詐領助理費案、沙鹿豪宅假買賣，台中地院宣判貪污及偽造文書合併判處8年4月徒刑，上訴二審將於9月11日宣判，希望顏遭到罷免後，「好好回家去面對自己的司法案件」。

顏寬恒今早由國民黨中市議員吳瓊華和在地里長陪同，趕往烏日明道花園城市場和烏日三民市場掃街，呼籲選民投下「反對」罷免票，並未回應罷團指控。

罷團由民進黨籍前秀水鄉長梁禎祥的兒子梁伯州，駕乘「小英號」鎮暴車領軍，梁伯州說，1988年向國安局購買退役車輛「福特F600」，前車主是「李登輝（已逝前總統）」，前總統蔡英文也曾在2015年12月登車簽名，今年726開到花蓮作為罷免傅崐萁前導車，當時曾引起話題。

