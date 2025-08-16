卓榮泰宣布啟動全國電纜地下化 經濟部、台電分年推動

行政院長卓榮泰今天到台東視察災損時表示，要立即啟動全國電纜地下化先期評估。（行政院提供）

2025/08/16 16:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（16日）到台東視察楊柳颱風災損時表示，要立即啟動全國電纜地下化先期評估，適合的地區將分年逐步進行。政院人士補充指出，啟動評估後，不適宜處如雲嘉南沿海有地層下陷疑慮的地方，會改以強化迎風面韌性，像是調整電線桿間距與強度等來進行。

卓榮泰表示，丹娜絲颱風造成全國100多萬戶停電、0728豪雨也造成5萬多戶停電，楊柳也造成30多萬戶停電；政府要解決颱風造成停電的問題，蘭嶼因電纜已地下化，這次災後就減輕很多工作，因此他將要求經濟部和台電啟動全國電纜地下化規劃進行評估，適合的地區就分年逐步進行。

政院人士指出，此次受災嚴重的雲嘉南沿海地區，因有地層下陷等問題，條件上有難度，不一定適合電纜地下化，因此目前修復面向是先處理受損的電力設備，以及迎風面、易受風面的強化韌性為主，像是改遷電塔路線、調整電線桿間距與強度、增強防災韌性、調整輸配電架空線路等，強化整體電網系統。

至於雲嘉南路基良好處，台電董事長曾文生就指出，電力主幹線多擺在省道上，西部沿海有台17、19線，通常是路基良好處，就可優先考慮地下化。

政院人士表示，丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例日前已經三讀，當中就有以災區復原為主的電力系統100億元韌性計畫，至於政院日前通過的韌性特別條例修正草案，新增的200億元將用於強化全台產業園區電力韌性，當然會思考遷改線路強化韌性。

