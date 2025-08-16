為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    江啟臣豐原山城團結大會五子登科 禿子、燕子、漢子、扇子合體挺大鼻子

    江啟臣舉辦豐原山城團結大會，「五子登科」！（記者歐素美攝）

    2025/08/16 16:23

    〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長江啟臣今天下午在豐原舉行「豐原山城團結大會」，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及桃園市長張善政，「禿子」、「燕子」、「漢子」、「善子（扇子）」合體，站台相挺江啟臣「大鼻子」，號稱「五子登科」！

    韓國瑜說，「燕子」、「漢子」、「禿子」一起合體來挺「大鼻子」！江啟臣在立法院三大工作，主持議程、朝野協商、交待外賓，表現穩健，這次全面大罷免完全鬥爭，台灣民主開倒車，民進黨要毀滅台灣的民主，呼籲大家823出門投票，讓江啟臣順利通過823的考驗。

    侯友宜指出，財政收支劃分法，連蘇貞昌都說要改，幸所有好立委協助爭取；大罷免勞民傷財，台中好立委一個都不能被罷免；以核減煤，核三延役公投，呼籲大家投下同意。

    桃園市長張善政隨後也到場，他說，726大罷免失敗，民進黨卻不願面對現實，繼續推動823罷免，批評政府搞大罷免不務正業，為了排除國民黨立院多數，無所不用其極，「小英男孩」鄭文燦在桃園市長任內就爭取修財劃法，現在立法院通過了行政院該做而不做的事情，卻說破壞國家財政，立法院要有調查權，被說成擴權，都成了罷免的理由，這都是莫需有的罪過。

    盧秀燕則說，「禿子」、「燕子」、「漢子」、「善子（扇子）」及「大鼻子」五子登科！韓國瑜選立法四帥，柯建銘對韓國瑜不好，韓國瑜還稱柯建銘是帥哥，大家都不同意。因此，她當場票選四帥，江啟臣最帥、張善政第一帥、侯友宜冠軍帥 、韓國瑜宇宙無敵霹靂帥。

    盧秀燕批評，柯建銘想當立法院長就發起全國大罷免，民進黨當家鬧事，不救災、不處理美國關稅，726失敗沒向民眾道歉，卻向青鳥道歉，823一定要告訴民進黨要拚經濟、顧民生，不要再黑白舞。

