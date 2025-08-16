為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王鴻薇稱總統府要求檢討罷免 王義川揭惡意隱瞞「這7點」

    民進黨立委王義川。（資料照）

    民進黨立委王義川。（資料照）

    2025/08/16 16:11

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨聲稱，總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗，遭府反批移花接木、公然造假；王鴻薇今（16日）又表示，總統府所提公文內容和她所出示的一模一樣，證實內容真實無誤。對此，民進黨立委王義川表示，王鴻薇只秀出公文第一項、惡意隱瞞其他七項，法院認證的「造謠薇」再添一筆紀錄。

    王鴻薇昨天在立法院會質詢時，向行政院長卓榮泰出示一張總統府給行政院的公文，公文主旨是檢送民眾關注重要議題，檢討罷免失敗原因，並宣稱這份公文是「首度官方認定大罷免失敗」。總統府發言人郭雅慧則說明，該文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。

    王義川今天透過社群平台指出，總統府每天都會收到民眾陳情、建言，每個月都會定期彙整給行政部門做施政參考與策進，一個歷時N年的做法，卻被王鴻薇惡意的、片段的、扭曲的拿來做政治攻擊，法院認證的「造謠薇」再添一筆紀錄。

    王義川說，本案事實就是，王鴻薇只展示公文第一項，卻惡意隱瞞其他七項。為什麼王鴻薇不敢完整出示？因為亮出其他七項，就很清楚是七月的民意整理，王鴻薇就自證刻意惡意政治攻擊；「民眾對罷免表達意見」被造謠成「總統府承認罷免失敗」，為了抒發被罷免半年的鬱悶，乾脆直接造謠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播