王鴻薇稱總統府要求檢討罷免 王義川揭惡意隱瞞「這7點」

民進黨立委王義川。（資料照）

2025/08/16 16:11

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨聲稱，總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗，遭府反批移花接木、公然造假；王鴻薇今（16日）又表示，總統府所提公文內容和她所出示的一模一樣，證實內容真實無誤。對此，民進黨立委王義川表示，王鴻薇只秀出公文第一項、惡意隱瞞其他七項，法院認證的「造謠薇」再添一筆紀錄。

王鴻薇昨天在立法院會質詢時，向行政院長卓榮泰出示一張總統府給行政院的公文，公文主旨是檢送民眾關注重要議題，檢討罷免失敗原因，並宣稱這份公文是「首度官方認定大罷免失敗」。總統府發言人郭雅慧則說明，該文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。

請繼續往下閱讀...

王義川今天透過社群平台指出，總統府每天都會收到民眾陳情、建言，每個月都會定期彙整給行政部門做施政參考與策進，一個歷時N年的做法，卻被王鴻薇惡意的、片段的、扭曲的拿來做政治攻擊，法院認證的「造謠薇」再添一筆紀錄。

王義川說，本案事實就是，王鴻薇只展示公文第一項，卻惡意隱瞞其他七項。為什麼王鴻薇不敢完整出示？因為亮出其他七項，就很清楚是七月的民意整理，王鴻薇就自證刻意惡意政治攻擊；「民眾對罷免表達意見」被造謠成「總統府承認罷免失敗」，為了抒發被罷免半年的鬱悶，乾脆直接造謠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法