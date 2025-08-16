批賴「媚日」卻對中共侵略威脅噤聲 黨政人士：雙標國民黨令人費解

二戰終戰80週年紀念日，總統賴清德昨日發文表示二戰最寶貴的教訓是「團結必勝、侵略必敗」。（資料照）

2025/08/16 16:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕二戰終戰80週年紀念日，總統賴清德昨日發文表示二戰最寶貴的教訓是「團結必勝、侵略必敗」，國民黨人士如前總統馬英九、國民黨主席朱立倫與多位黨籍立委，連番批評賴總統貼文是「媚日」美化日本，對此，黨政人士今日表示，國民黨論述宣稱要強調抗戰抗日史，與國台辦說法根本是不謀而合，共築一中史觀。該人士反問，若國民黨真在意要譴責侵略國，為何卻對鎮日對台統戰滲透、軍事威脅的中共默不吭聲？

黨政人士分析，賴總統貼文是以「團結必勝、侵略必敗」為主軸，作為國家元首與國際社會領導人之一，重申反侵略、反併吞、呼籲民主陣營團結起來。事實上，中國今年將「兩岸共同抗日勝利80週年」設定為對台統戰主軸，因此從歐戰勝利80週年到二戰終戰80週年的論述，賴總統始終強調「侵略必敗、團結必勝」，愛好和平就不能坐視不管，給極權甜頭無助於和平，還會擴大其野心。

賴總統也以「三叉山事件」為例，以不分國界、不分族群，大家互相伸出援手彼此援助，訴諸民主陣營團結鞏固和平的精神。當年軸心國至今皆已成為百分之百的民主國家，並享有真正的和平與繁榮，正如賴總統文末所說，唯有自由和民主才能真正帶來國家的發展、唯有尊重人性尊嚴才能成為受到敬重的國家，這也正是紀念二戰終戰八十週年的真正意義。

至於國民黨的連番批評，該人士表示，中共近日積極安排一系列「兩岸共同抗日勝利80週年」紀念活動，目的是向國際宣傳中國是二戰主要戰勝國，然而國民黨卻與中共共築一中史觀，其「抗日論述」與中共論述不謀而合。若國民黨如此嚴厲譴責侵略國，又為何面對中共的對台文攻武嚇，軍事威脅默不吭聲，反而汲汲營營討好中共政權，行徑前後雙標矛盾實在令人費解。

