王鴻薇續扯府去函政院檢討大罷免失敗 總統府譴責：誤導國人操作對立

2025/08/16 15:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨稱總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗，總統府已駁斥這是移花接木的公然造假，與事實不符。但王今日又扯這與她出示公文一模一樣，繼續硬拗。對此，總統府發言人郭雅慧再予以反駁說，王鴻薇所出示的「公文」，僅擷取第二項第一條內容，並刻意隱去其他足以辨識此份文件為民意反映彙整文書，特定政治人物挾此片段資訊誤導國人，操作社會對立，總統府表達譴責。

總統府昨日說，王鴻薇所稱文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。

總統府更指出，王或為特殊目的，故僅擷取國人反映事項中第二項第一則，藉此片段誣指總統府指示行政院檢討罷免運動等等，實則該公文主旨明示為「本年7月份民眾關注重要議題」，內容詳列8項，皆清楚明示為民眾陳情之議題整理。呼籲政治人物評論勿偏離事實，斷章取義，誤導國人視聽。

王鴻薇今回應，總統府所提出來的的公文內容和她所出示的內容文字是一模一樣，總統府證實她所出示的公文內容真實無誤，現在不過想要轉移焦點。王昨則指，這份公文是首度官方文件中府方提及大罷免及府方認定為失敗，賴清德與執政團隊終於接受大罷免的失敗。

總統府發言人郭雅慧今日繼續反駁說，政治人物是將「七月例行彙整民眾陳情案件」造謠為「官方首度承認罷免失敗」，呼籲政治人物問政應本於事實，避免造謠屢次敗訴再發生。

郭更說，對王刻意隱去其他足以辨識此份文件為民意反映彙整文書，特定政治人物挾此片段資訊誤導國人，操作社會對立，總統府表達譴責。

