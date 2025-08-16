朱、馬及中國齊批賴清德終戰80年紀念文 黨政人士：拒共築一中史觀

賴清德總統昨在臉書發表長文，紀念二戰終戰80週年，並強調當威權主義再次集結擴張，我們要牢記二戰教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。（資料照，中央社）

2025/08/16 15:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨在臉書發表長文，紀念二戰終戰八十週年，並強調當威權主義再次集結擴張，我們要牢記二戰教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。但包括中國國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、以及中國國台辦皆一致批賴，未著墨當年對日作戰。對此，黨政人士今日回應，紀念重點在於避免重蹈覆轍，所以應放在反侵略與反併吞，而不是藉機唱和共築一中史觀。

黨政人士並說，今年中國大陣仗紀念所謂抗日勝利八十週年，一方面是扭曲歷史，假稱共產黨主導對日抗戰進而舉辦「九三」、「台灣光復」等相關紀念、系列統戰活動，目的即是藉強化其「一中原則」及錯誤連結聯合國2758號決議文之虛偽論述，持續矮化中華民國及捏造台灣歸屬，以架構所謂的「二戰後國際秩序與歷史現狀」，誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，企圖將「國際一中」的「促統、反介入」與「兩岸一中」的「反獨、促融合」的政治目的相結合，以推進其後續對台「強制統一」之政治圖謀，國際社會及台灣民眾均不會認同。

黨政人士指出，大戰結束八十週年，這是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，擊敗當年軸心國日本的威權擴張野心，取得反侵略最終勝利的八十週年。然而，當年台灣結束五十年殖民後，緊接著是三十八年世界最長的戒嚴，「國民黨有什麼好驕傲的」。

黨政人士強調，環顧這八十年給予人類社會的省思，誠如賴總統所說，二戰的勝利奠基在人類社會團結起來共同反侵略、護家園、追求真正和平的決心和行動。

尤其，黨政人士認為，當年軸心國現在都成為100%的民主國家，並且享有真正的和平與繁榮，重新得到世界的尊敬，則證明了唯有自由和民主才能真正帶來國家的發展。而唯有尊重人性尊嚴才能成為受到敬重的國家，而威權和侵略只會帶來殺戮、悲劇以及更多的不平等，而珍視和平，就不能坐視侵略！這才是紀念二戰勝利八十週年的真正意義。

