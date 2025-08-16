陳佩琪嗆揹柯文哲骨灰堵賴清德夫妻 黃帝穎：情勒司法、民主負面教材

律師黃帝穎。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金爭議持續遭羈押，他的妻子陳佩琪近日情緒激動，繼日前發文揚言輕生後，今日又發文表示，今天適逢她生日柯文哲卻不在，並嗆要揹著柯文哲的骨灰堵賴清德夫婦。對此律師黃帝穎表示，陳佩琪揹骨灰情勒司法是民主法治負面教材，陳佩琪問柯文哲做了什麼犯罪嫌疑重大，早已被20位法官打臉。

黃帝穎在臉書PO文表示，陳佩琪今嗆總統賴清德「現在你要把我先生關到死， 那我也要跟我先生的骨灰形影不離，哪天你們手牽手要出門， 那我就揹著他（柯文哲）的骨灰去門口恭送您們。」、「請問他做了什麼，說他犯罪嫌疑重大？」柯文哲羈押是法院裁定，且超過20位法官認定柯文哲貪污圖利罪嫌重大。

黃帝穎指出，陳佩琪將法院裁定瞎扯總統，就是法盲，尤其被告貪污罪刑不涉死刑，卻被直接操作「揹骨灰」情勒司法，更是民主法治負面教材，陳佩琪問柯文哲做了什麼事犯罪嫌疑重大？20位法官打臉柯文哲貪污圖利罪嫌重大。

黃帝穎直言目前高院、北院超過20位法官詳細審閱卷證後裁定，認定柯文哲貪污圖利罪嫌重大，柯文哲羈押抗告高院5次，高等法院合議庭每次裁定均由3位法官組成，高院有15位法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大，另加上台北地院重金庭3位法官裁定羈押柯文哲，以及北院強制處分庭2度裁定羈押禁見的裁定法官，合計已達20位法官，認定柯文哲貪污圖利罪嫌重大。

