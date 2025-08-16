823投票前黃金週 何欣純率台中市議會黨團狂掃罷區5市場

綠委何欣純（中）邀台中市議會黨團狂掃5市場，議員何文海（右2）至烏日三民市場陪同情形。（記者黃旭磊攝）

2025/08/16 13:01

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025大罷免將在8月23日進行第二波投票，綠委何欣純把握最後黃金週六，力邀台中市議會黨團全體議員，在中2、中3、中8罷區及烏日三民市場、霧峰公有市場等處，「5路齊發」同時間徒步掃街5處齊發，和公民團體走在一起。

「中二解顏」發言人林宣宏等罷團志工，今天（16日）上午由何欣純、民進黨台中市議員張家銨、曾威、何文海及江肇國陪同，進烏日三民市場徒步掃街，眾人高喊「823，罷免投同意」，有甘蔗攤商回稱「（選情）倒吃甘蔗」，越來越好啦。

何欣純表示，期許罷免氣氛如攤商所言「倒吃甘蔗」，歷經過726投票盼公民團體和選民不要氣餒，堅定繼續勇敢向前。

民進黨台中市議會黨團副召張芬郁，上午與市議員李天生、林德宇及何欣純團隊在霧峰公有市場，發送「中二解顏」罷免顏寬恒小物，呼籲鄉親823罷免投同意，為台灣民主自由投出同意票。

何欣純說，下週一（18日）早上，將展開「台中環形山海屯大車掃」，預計由東勢出發，一路行遍山海屯，也會夾報及語音催票電話，與各區電視廣告投放宣傳，懇請選民823出門投下罷免「同意」票。

民進黨台中市議會黨團副召張芬郁（左3），與市議員李天生、林德宇到霧峰公有市場掃街。（讀者提供）

