    首頁　>　政治

    吳思瑤挺罷批亂刪預算 江啟臣：國會正常監督程序

    吳思瑤今天陪同台中市第八選區罷團志工在豐原菜市場掃街，她婉拒攤商熱情贈送的波羅蜜，請攤商留著賣。（記者歐素美攝）

    2025/08/16 13:03

    〔記者歐素美／台中報導〕民進黨立法院幹事長吳思瑤，今天陪同台中市第八選區罷團志工在豐原菜市場掃街，批評立法院副院長江啟臣胡亂主持總預算的刪減表決，甚至許多的議案表決不合程序，刪預算刪過了頭，讓民主失序、讓國會的運作失靈，逐漸韓國瑜化及傅崐萁化；江啟臣則強調國會的正常監督程序，被扭曲成「民主失靈」，才是真正的不民主。

    江啟臣辦公室表示，民進黨把國會的正常監督程序，硬是扭曲成「民主失靈」，這才是真正的不民主。立法院審查總預算，本來就依憲政職責進行，藍白綠三黨都有提案、有刪減，最後都經過公開透明的表決，完全依照議事規則進行，副院長主持會議依法行事，不存在偏頗或程序不正義的問題。

    江啟臣辦公室指出，這次會期要逐案表決，是因為民進黨杯葛朝野協商，才讓國會只能逐案處理。不要一邊杯葛協商、一邊做不實指控，這才是典型的「打人喊救人」。如果民進黨認為「不合民進黨意」就是「議事不中立」，那才是真正違反民主精神。

    民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批亂刪預算，立法院副院長江啟臣強調是國會正常監督程序。（擷取自江啟臣臉書）

    熱門推播