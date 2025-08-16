掃街挺南投大罷免 何博文：台灣不要空轉、洩密立委

民進黨代理秘書長何博文（右四），偕同黨公職與「去游除垢」罷團到南投菜市場掃街，宣傳823罷免投票。（記者劉濱銓攝）

2025/08/16 12:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在8月23日投票，民進黨中央黨部代理秘書長何博文、發言人吳崢，今到南投市陪同「去游除垢」罷團到菜市場掃街，何博文表示，公民會站出來罷免，是對國會改革抱有期待，台灣不要只會空轉的游顥，需要對國家忠誠、不會洩密的立委，呼籲823一起投下同意罷免。

何博文今偕民進黨發言人吳崢、立委陳素月、南投縣議員沈夙崢、吳棋楠、名間鄉長陳翰立，以及罷團志工到南投菜市場掃街，向民眾宣傳823罷免投票，過程中受到民眾高喊加油表達支持，場面相當熱鬧。

請繼續往下閱讀...

何博文指出，民眾對國家政策發展有疑慮，希望國會能正常運作，才會站出來罷免，表達公民力量和心聲，這也是民主深化的過程，並透過罷免提醒國民黨立委要正視民意。

何博文說，國民黨再怎麼蠻橫，也不要扯台灣後腿，也不能未經討論、沒有提出任何計劃，就利用財劃法強行修正，從中央搶了3750億元，這些經費很多是要補助地方重大建設，甚至攸關人民的育兒津貼、租金補貼，以及社會福利、長照計劃都在裡頭，日後這些重大建設經費要如何執行、補助，呼籲民眾823站出來，表達人民的憤怒，一起讓國會正常化。

民進黨代理秘書長何博文（左），偕同黨公職與「去游除垢」罷團到南投菜市場掃街，獲得民眾熱烈回應。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法