民進黨偕竹二罷團批林思銘黨意高於民意 拜託823投罷免票下架

2025/08/16 12:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕823罷免投票前的黃金週末，民進黨與「撕除惡銘」罷免團體的竹二寶山齊步走今早出發，立委范雲、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與桃竹地區的議員團隊，一同展開步行巷弄陸戰；范雲痛批，林思銘是一個「只會表演，心中只有黨意，黨意永遠高於新竹民意的立委」！罷免行動是愛的力量，為了新竹的光明、新竹的幸福，拜託大家823出來投罷免票，讓更適合的人來代表新竹發聲。

范雲表示，日前罷免案說明會林思銘居然沒有出席，無視罷免民意的質疑和挑戰，其理由為他要在立院審議法案。她批評，公民團體的監督紀錄，上個會期林思銘在法案及預算審查和質詢，為立院113名立委中倒數第6和第9名；林思銘卻回應說他的出席率是百分之百，「林思銘又在唬弄選民，事實上他只有去簽到，可是公民團體的監督是看你有沒有真正在發言」。

鄭朝方表示，林思銘是第二選區的立委，其中寶山地區有傳統客家人和遷入寶山的新移民，令人遺憾的是，這兩個主要族群的預算都被林思銘刪凍了，像是客委會在客家文化的宣傳費、竹科管理局的業務費等，都在林的主導之下延宕，顯示林思銘心中的黨意遠高於民意，所以竹二選民應該都要站出來，823投下同意罷免票。

「撕除惡銘」罷團志工Annie表示，罷團志工這8個多月來非常辛苦，站在街頭四處宣講，好不容易從一階、二階再到現在，終於把這張門票拿到了，真的希望大家出門投下「同意罷免」4個字，新竹值得更好。

桃園市黃瓊慧、彭俊豪、魏筠、張肇良等4位議員表示，竹二選區和桃園客庄息息相關。如同鄭朝方主委所言，林思銘委員在立院和家鄉的表現迥然不同，雙面人的手法，相信選民都不會認同。選戰進入倒數階段，今天桃園隊特地南下支援竹二，希望把同意罷免票催出來，因為關鍵時刻每一票都不要缺席，他們大聲疾呼移居南桃園的竹東、關西等地鄉親，823返鄉投票，下架林思銘。

823罷免倒數，民進黨與竹二罷團今早在寶山齊力催票。（記者廖雪茹攝）

823罷免投票的黃金週末，民進黨與「撕除惡銘」罷免團體的竹二寶山齊步走今早出發。（記者廖雪茹攝）

立委范雲（左起2人）、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與桃竹地區的議員團隊，一同展開步行巷弄陸戰。（記者廖雪茹攝）

