    首頁　>　政治

    今年生日柯文哲不在 陳佩琪：要揹他骨灰每天堵賴清德夫妻

    柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金爭議持續遭羈押，他的妻子陳佩琪繼日前發文揚言輕生後，今日又發文表示，今天適逢她生日柯文哲卻不在，並嗆總統賴清德夫妻「哪天你們手牽手要出門，那我就揹著他（柯文哲）的骨灰去門口恭送您們。」（圖擷自臉書）

    2025/08/16 12:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金爭議持續遭羈押，他的妻子陳佩琪近日情緒激動，繼日前發文揚言輕生後，今日又發文表示，今天適逢她生日柯文哲卻不在，並嗆總統賴清德「現在你要把我先生關到死， 那我也要跟我先生的骨灰形影不離，哪天你們（賴總統夫妻）手牽手要出門， 那我就揹著他（柯文哲）的骨灰去門口恭送您們。」

    柯文哲因弊案持續遭羈押，陳佩琪日前一度在臉書發文稱，「直接判他（柯文哲）死刑就好，請在我陳佩琪面前將他槍斃，我把他屍體掛在北院前面，讓小草和我每天陪伴他到永遠」，激動情緒引發外界議論。

    陳佩琪在臉書發文指出，「結婚以來，我家的那頭呆鵝，呆是呆，但至少在我生日時還是會跟我表示生日快樂，今年沒有了，甚至連個人影也沒見到，請問他做了什麼，說他犯罪嫌疑重大？」

    陳佩琪也稱，「屍體掛牆上，想想是會嚇到人，那我換個方式好了，就揹著你的骨灰， 每天去堵賴清德夫妻出門」、「從Youtube影片得知你們夫妻感情好到連走總統府紅毯、一旁有一整排儀樂隊時，都要手牽手形影不離的，現在你要把我先生關到死，那我也要跟我先生的骨灰形影不離， 哪天你們手牽手要出門， 那我就揹著他的骨灰去門口恭送您們…」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

