政治
    首頁　>　政治

    王毅稱台灣歸中國 林佳龍駁：「舊金山和約」已取代「開羅宣言」

    外交部長林佳龍駁斥中國外長王毅。（資料照）

    外交部長林佳龍駁斥中國外長王毅。（資料照）

    2025/08/16 12:17

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對中國外長王毅昨（15）日宣稱「開羅宣言」等國際文件要求日本將台灣歸還中國，外交部長林佳龍今（16）日嚴正駁斥中方惡意曲解史實、誤導國際視聽的說法，並強調二戰後具國際法效力的「舊金山和約」已取代前述政治聲明，並未將台灣交予中華人民共和國，該國也從未統治過台灣，兩岸互不隸屬是客觀事實，呼籲北京尊重代表台灣人民的民選政府。

    中國外長王毅於昨天在瀾湄合作外長會議後聲稱，「開羅宣言」、「波茨坦公告」等國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。

    林佳龍今天透過新聞稿說，中方說法可謂惡意曲解史實，誤導國際視聽，外交部必須予以明確駁斥。

    他強調，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

    林佳龍說，反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

    他指出，此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制及主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

    林佳龍強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。外交部呼籲北京當局務實理性體認只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。

    同時，林佳龍也呼籲，我國衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值，以及以規則為基礎的國際秩序。

