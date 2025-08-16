侵門踏戶？跑到台中法院開庭的中國籍律師 被起底是共產黨幹部

依網友查證與中國媒體報導，跑到台中地院開庭的中國律師劉蓉芳，是中共東莞「南城新階聯黨支部書記」。（翻攝網路）

2025/08/16 12:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍律師劉蓉芳（男）於本月13日跑到台中地方法院開庭，要求法官讓他擔任民事被告奧地利Baren Bike GmbH公司的訴訟代理人（律師），引發台灣法界議論，全國律師聯合會昨告發劉違反「律師法」，台中地檢署也於前天（14日）傳喚劉，偵訊後請回後，他很快於昨天搭機離開台灣，網友今天進一步發現，劉蓉芳是中國共產黨的「南城新阶联党支部」的首任書記，他上任時還誓言，「將強化該黨支部的政治學習，充分發揮黨支部的戰鬥堡壘作用」。

依據中國東莞日報官方網站報導，「南城新阶联党支部」（新階聯黨支部）2022年5月20日成立，由中國廣東省東莞市一群「新的社會階級人士」聯合組成，因此命名為「新階聯」，劉蓉芳當選為首任書記，會中還由黨的長官授予共產黨黨旗，劉並宣讀《關於成立中國共產黨東莞市南城新的社會階層人士聯合會支部委員會及書記任職的通知》，與會的統戰部副部長梁燕玲對支部提出三點希望，包括堅持黨的領導，以圍繞發展抓好黨建（黨的建設），以及發揮黨員先鋒模範與戰鬥堡壘，抓好黨支部建設，提升凝聚力。

請繼續往下閱讀...

該報導也描述劉蓉芳當選書記的感言，他強調自己倍感榮幸，也深感責任重大，將強化該黨支部的政治學習，充分發揮黨支部的戰鬥堡壘作用，持續把至誠、至新與至實的理念根質於心、體現於行。

此案源於台灣腳踏車大廠宥博企業控告奧地利Baren Bike GmbH公司積欠台幣6800萬餘元貨款，中國律師劉蓉芳本月13日跑到台中地院開庭，要求法官讓他擔任Baren Bike GmbH的訴訟代理人（律師），宥博企業的委任律師蔡昆洲當庭反對；法官則「不許可」劉擔任訴訟代理人。

台中地檢署前天依違反「律師法」傳喚劉，偵訊結束後將劉請回，劉很快於昨天（15日）清晨，在移民署陪同下搭機離台。

中國律師劉蓉芳（後排左）是2022年成立的中國共產黨東莞市「南城新階聯黨支部」首任書記。（翻攝自東莞日報官方網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法