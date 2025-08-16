赴金門參加祈福法會 邱垂正：中國複合性施壓 已成兩岸緊張根源

陸委會主委邱垂正（左二）與金門縣長陳福海（右二）、議長洪允典（右一）等人共同出席「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」。（記者吳正庭攝）

2025/08/16 11:32

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院大陸委員會主任委員邱垂正今天在金門指出，希望中國大陸放棄對台敵意的思維與負面作為，盼兩岸「和為貴、有話好好講」，在對等、尊嚴的原則下，正常健康有序的來交流對話。

邱垂正由金門縣長陳福海、議長洪允典陪同，出席金門地區啟建2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」後接受媒體訪問時說，希望中國大陸放棄對台敵意的思維與負面作為，特別是一連串的對台極限施壓這些威脅，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會的統戰滲透，對台非常負面的法律戰，還有一連串的認知作戰及灰色地帶侵擾，這些複合性的施壓，已成為台海不安、兩岸緊張的主要根源。

他說，祝願兩岸和為貴，有話好好講，在對等、尊嚴的原則下，能夠正常健康有序的來交流對話，共同追求和平共榮的目標，也希望兩岸的政府，以人民的福祉為念，互利互惠、共存共榮、追求兩岸的永久和平。

邱垂正結束祈福法會行程，馬不停蹄轉往出席陸委會年度辦理的「2025台港澳學生金門體驗營」活動。

