前第一夫人吳淑珍15日下午驚傳在台南住處昏倒，一度失去生命跡象，送醫途中恢復心跳，握著病榻上吳淑珍的手，陳致中嘆「媽媽第幾次在鬼門關前走一回」。（翻攝臉書）

2025/08/16 12:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕前第一夫人吳淑珍15日下午驚傳在台南住處昏倒，一度失去生命跡象，送醫途中恢復心跳，後轉至一般病房、狀況穩定；前高市議員陳致中今發文指出，媽媽受傷40年來，昨天第幾次在鬼門關前走一回。

前總統陳水扁與牽手吳淑珍目前住在台南東區林森路「耘非凡」社區，昨下午4時05分社區警衛室接獲通報，吳淑珍在家昏倒，一度失去呼吸心跳，保全人員立刻在場實施雙人心肺復甦術，同時向南市消防局報案。

南市消防局東門分隊3名救護員到場急救，評估吳淑珍仍對疼痛有反應，並在送醫途中持續搶救，經勤務中心調度，將吳淑珍送往新樓醫院，途中恢復心跳，院方初步安排進入一般病房觀察，詳細發病原因待釐清。

陳致中今表示，要代表爸媽十二萬分感恩各界祈福關心，也很抱歉無法第一時間一一回覆，但都溫暖收到，謝謝救護人員、社區人員在關鍵時刻給予急救，謝謝台南新樓醫院醫護團隊專業細心的醫療。

他說，姿勢性低血壓是脊髓損傷病人的嚴重後遺症，隨時有致命的高風險，這也是家人最憂心的，媽媽受傷40年來，昨天第幾次在鬼門關前走一回，搶救恢復心跳呼吸，到院時昏迷指數只剩下3，目前生命徵象比較穩定，希望可慢慢恢復。

陳致中指出，看到媽媽孱弱的病體、但堅強的意志力，非常不捨，感恩上蒼保佑她、憐憫她、賜福她。

