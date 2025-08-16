總統府拿公文駁檢討726罷免失敗 王鴻薇：和我出示的文字一樣

國民黨立委王鴻薇指控總統府函文行政院檢討726罷免失敗原因，總統府出示公文反駁。（總統府提供）

2025/08/16 12:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨稱總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗，總統府發言人郭雅慧指這是移花接木的公然造假，與事實不符。王鴻薇今回應，總統府所提出來的的公文內容和她所出示的內容文字是一模一樣，總統府證實她所出示的公文內容真實無誤，現在不過想要轉移焦點。

郭雅慧表示，王鴻薇所稱文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。

王鴻薇表示，昨天她在立法院出示一份 由總統府發給行政院的公文，要求行政院檢討726罷免失敗原因，以及要提出相關後續政績。沒想到總統府竟然指責她是一花接木和造謠，「但問題是總統府所提出來的的公文內容和我所出示的內容文字是一模一樣」。

王表示，所以總統府事實上證實她所出示的公文內容是真實無誤，而現在的總統府不過想要轉移焦點罷了，因為總統府確實要求行政院要檢討726的失敗原因，以及提出後續的政績。

王鴻薇說，這也就代表了確實賴總統承認726大罷免大失敗，由總統府要求去檢討726失敗的原因，這不就證實這一場大罷免，完全就是賴清德總統自己所發起的嗎？

