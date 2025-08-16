羅明才掃街拚保位 李四川相挺：726是逗點、823要畫句點

台北市副市長李四川（左2）、新北立委羅明才（右1）共同表示，大惡罷在726已經是一個逗點，823就讓這件事成為句點。（記者羅國嘉攝）

2025/08/16 11:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕距離823第二波罷免投票日僅剩一週，遭罷團宣傳罷免的新北市國民黨立委羅明才，今（16日）上午在新店區建國、仁愛市場掃街，找來被認為是角逐新北市長可能人選的李四川助陣。李四川、羅明才共同表示，大惡罷在726已經是一個逗點，823就讓這件事成為句點，呼籲選民823要用神聖選票，告訴民進黨惡罷是不民主、沒有道理的。

羅明才今天找來李四川一起在市場掃街反罷免，他說，今天新店天氣特別好，看到藍天白雲，倒數7天要守住藍天，讓新店也可以陽光再現。最後7天非常重要，「823這場光榮的戰役需要你我」，大家通通站出來，唯有大家團結在一起，力量才可以展現。

羅明才表示，要的不多，就是要回和諧的社會、要回人民要的好生活，停止惡罷，726已經是逗點，希望823大家一起站出來，畫下終結惡罷的句點。他也強調，李四川以前在新北有口皆碑，對新店建設都做得非常棒，市民也感激在心，感謝李陪他一起為新店未來加油打氣。

李四川指出，他認識羅已經近20幾年，從他剛到台北縣做的安坑特一號工程，還有輕軌等，都是羅明才在中央爭取補助，以前在台北縣沒有靠立委是活不下去，一定要他們到中央要錢，新店所有建設，都有羅明才的身影。他批評，這麼好的立委要被罷免，沒有差別的罷免沒有道理，是惡質的，而且也不是民主。

李四川表示，工程做不好才必須打掉，做不好打掉正常，但做好要打掉是因為來做工程的人不是自己人，不管做好做不好都打掉，這個是沒有道理的。726已經達到逗點，823讓它變句點，告訴民進黨惡罷是不民主、是沒有道理的，呼籲選民投「不同意罷免」，告訴民進黨惡罷是不合理。

