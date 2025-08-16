新店掃市場挺罷免 蘇巧慧避談2026選局

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）率黨公職與罷團一起掃市場。（記者翁聿煌攝）

2025/08/16 11:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市黨部主委蘇巧慧16日率同黨籍立委與議員，在新店惠國市場挺罷團罷免國民立委羅明才，同時間羅明才也找來台北市副市長李四川在相距不遠的建國市場拚不同意罷免，加上民眾黨主席黃國昌也表能要參選新北市，感受各方為2026新北市長選舉互別苗頭的意味，蘇巧慧回應，藍白有他們自己的問題，民進黨最重要的目標，就是和公民團體一起守護台灣、守護國家的憲政秩序。

媒體問蘇巧慧，如何看待前秘書長林右昌有意想要選新北，最新傳聞說他可能會打算退讓或者是不參選到底，蘇巧慧回應，林右昌一直是民進黨非常優秀的人才，這一次在罷免運動當中也非常努力，尤其還帶隊到花蓮這個艱困的地方打拚，讓大家看到民進黨的決心，未來不管是任何人投入選舉，大家都是一起努力的團隊。



媒體問蘇巧慧，立法院長韓國瑜有預告說823後要修軍公教的退休法，會不會擔心過去有一些健全國家財政的政策都被改掉，蘇巧慧回應，大家可以看得到民進黨政府從總統蔡英文到賴清德，都致力提升軍公教人員的薪資福利與待遇，未來期待不管任何方案或者是任何的討論，其實最重要的是在公聽會、在委員會，能夠踐行程序正義，讓個不同政黨、或者公民團體之間，大家意見能充分表達。

對於立委王鴻薇15日提到總統府有發函給行政院，說要檢討大罷免失敗的原因，還說總統府首度承認大罷免失敗，那就被總統府打臉說根本就是移花接木在造謠，蘇巧慧表示，國民黨的立委在大罷免後，有很多的行為其實又出現和罷免行動前一樣，讓公民團體、讓台灣人民憤慨的舉止，大家期待的是大罷免後國家能夠繼續運轉，國會能正常運作，這是全體人民的期待，我想藍白委員應該也要聽到人民的聲音。

