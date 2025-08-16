為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    高市議會交流團訪英國愛丁堡 康裕成帶隊上街唱「快樂ㄟ出航」

    高市議會交流團訪英國愛丁堡，康裕成帶隊上街唱「快樂ㄟ出航」。（高市議會提供）

    高市議會交流團訪英國愛丁堡，康裕成帶隊上街唱「快樂ㄟ出航」。（高市議會提供）

    2025/08/16 11:54

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議長康裕成率議會城市交流參訪團26位議員，拜會英國蘇格蘭首府愛丁堡市議會，就城市治理等多面向議題進行交流，會後還全團走上街頭嗨唱「快樂ㄟ出航」，融入藝穗節氛圍中，獲民眾熱情喝采。

    議會說明，這次拜會地點為座落於愛丁堡歷史悠久「皇家一哩路」（Royal Mile）的市政廳，由愛丁堡市議會議員Cammy Day、James Dalgleish及議會團隊熱情接待。

    康裕成致詞時表示，很高興在藝術節期間造訪愛丁堡，看到街頭各類型藝術家生動活潑的演出，滿街人山人海來自各國的觀光客，深刻喜愛這個城市的氛圍。

    她特別提到愛丁堡在淨零排碳、觀光文化推廣、智慧城市治理等政策方面具有高度執行力與創新作為，極具借鏡價值。

    這次參訪團成員橫跨多個政黨，多數議員都是首度造訪，且慕名而來感受愛丁堡藝術節魅力；其中議會國民外交促進會會長湯詠瑜及副會長白喬茵等議員，造訪前即就藝術節經費來源與執行、公私部門及各藝術團體的整合、住民利益與衝突等多元議題期待向愛丁堡請益，一同與會的藝術節行銷創新總監James McVeigh 亦不吝於分享籌劃多年經驗。

    拜會結束後，康裕成與議員們也走上街頭，一時性起也當起街頭表演藝人，沿路唱起了「快樂ㄟ出航」，徹底融入藝穗節的氛圍中，獲得周遭民眾一片掌聲。

    高市議會城市交流團訪英國愛丁堡議會。（高市議會提供）

    高市議會城市交流團訪英國愛丁堡議會。（高市議會提供）

    高市議會交流團訪英國愛丁堡議會，由愛丁堡市議員Cammy Day、James Dalgleish及議會團隊熱情接待。（高市議會提供）

    高市議會交流團訪英國愛丁堡議會，由愛丁堡市議員Cammy Day、James Dalgleish及議會團隊熱情接待。（高市議會提供）

