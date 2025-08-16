823前最後黃金週末 楊瓊瓔大雅市場掃街催票「不同意罷免」

楊瓊瓔到大雅市場掃街，宣傳不同意罷免。（楊瓊瓔提供）

2025/08/16 11:05

〔記者歐素美／台中報導〕823罷免投票倒數7天，台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今天一早8點即率服務團隊進入大雅市場掃街，高舉「反惡罷、挺瓊瓔」旗幟，沿途向攤商與民眾問好拜票，呼籲支持者823當天一定要站出來，投下「不同意票」，守住為地方爭取建設的好立委。

今天是周六，一早大雅市場人潮滿滿，熱鬧滾滾。楊瓊瓔一路與民眾握手寒暄，鞠躬問候「早安、拜託支持」，不少攤商放下手邊工作，上前與楊瓊瓔合照，還有人雙手交叉於胸前，做出反惡霸手勢熱情回應。

請繼續往下閱讀...

有攤商表示，楊瓊瓔多年來替市場爭取停車改善、加裝照明燈，做事認真，罷免是政治鬥爭；還有志工表示，楊瓊瓔人緣好、肯幫忙，這次罷免是無妄之災，「我們的責任就是把鄰居、親戚都動員出來投票」。

楊瓊瓔表示，823罷免案不是因為她怠惰，而是政治惡鬥的延伸，罷免門檻降低後，只要對方有心動員，就可能影響結果，因此每一張「不同意票」都至關重要，強調每天清晨跑行程、晚上連趕好幾場社區活動，就是要凝聚支持力量。因為政治惡鬥讓認真做事的人被罷免，地方建設將受阻，「我不怕被檢驗，但不接受被抹黑」。

楊瓊瓔到大雅市場掃街，支持的攤商一起比出「不同意罷免」的姿勢。（楊瓊瓔提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法