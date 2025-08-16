陪羅明才新店掃街盼2026助攻？ 李四川：制止惡罷才是重點

台北市副市長李四川力挺新北市立委羅明才，在新店掃街。（記者羅國嘉攝）

2025/08/16 11:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕距離823第二波罷免投票日僅剩一週，遭罷免的新北市國民黨立委羅明才今（16日）上午在新店區建國、仁愛市場掃街，找來台北市副市長李四川助陣，當場被問今天來幫忙掃街，2026會希望羅幫忙？李四川表示，「明才兄不只2026幫我」，他2007年到台北縣後羅明才就一直在幫他，今天選舉不是重點，制止惡罷這才是最大目的。

羅明才今天上午在市場掃街，找來被認為是角逐新北市長可能人選的李四川助陣，下午也將找來另一藍營熱門人選、新北市副市長劉和然，以及立委賴士葆、林德福助講，然而，羅明才與李四川在進行掃街時，罷團「拔羅波」也在市場不到50公尺處進行舉牌「同意罷免」標語，所幸並無衝突，且罷團上午也找來民進黨新北市黨部主委蘇巧慧到掃街，3名未來可能的競爭對手都在新店現身。

羅明才受訪時被問及「會不會希望李四川為新北做更多事？」羅表示，「川伯是他心目中英雄」，是刻苦耐勞、很認真在做事，就好像新北市議員劉哲彰、黃心華、陳儀君一樣，他們會從中央到地方不分你我，「該出手就出手、該努力就努力」。

另外，李四川被問到何時才會出手，李四川指出，國民黨人才濟濟，年輕人相當多，讓年輕人去好好表現；對於民眾黨主席黃國昌說藍白推最強人選，李說，黃國昌願意為國家做事都是好事。

被指經常勤走新北基層，李四川說，自己每天都在新北，因為住在新北，所以天天都在新北走動。他強調，新北好朋友相當多，本來就住在新北，天天都在新北走。

台北市副市長李四川（右）力挺新北市立委羅明才（左），在新店掃街。（記者羅國嘉攝）

罷團「拔羅波」也在市場不到50公尺處進行舉牌「同意罷免」標語。（記者羅國嘉攝）

