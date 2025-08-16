再籲賴清德「專心治國」 呂秀蓮：立院應考慮修法明訂總統不得兼任黨主席

前副總統呂秀蓮16日出席第五屆東亞和平論壇，受邀上台演講。（記者塗建榮攝）

2025/08/16 11:55

〔記者方瑋立／台北報導〕針對媒體民調稱賴總統滿意度創新低，前副總統呂秀蓮今（16）日受訪說，民意如流水，水能載舟亦能覆舟，執政若不利，低民調是很好的警惕。她呼籲賴總統應該記取教訓，多聽取民意、多包容，為國舉才，甚至可以考慮跨黨派重新組閣，展現開放心胸，才能真正符合民意，並鼓勵執政黨繼續加油。

呂秀蓮今天出席第5屆東亞和平論壇前受訪說，國家不是任何個人的家，而是全民共同的家園。她舉例，2000年她與前總統陳水扁就任時，也曾邀請不同黨派人士入閣，包括請唐飛出任行政院長，許多部會首長也都跨黨派任用。她強調，治國不等同於選舉，選舉團隊是一回事，但治理國家則必須全面為國舉才。若能展現開放與包容，不僅能提升民意支持，也有助於鞏固國內團結。

請繼續往下閱讀...

至於外界關注賴清德是否該辭去民進黨主席，呂秀蓮回憶，她早在副總統任內就曾向陳水扁建議「應該做全民的總統」，同樣也曾建議前總統蔡英文不宜兼任黨主席，並非只針對現任總總。她認為，總統每天只有24小時，必須有所取捨，才能專心治理國家。她更進一步呼籲，立法院應考慮在「政黨法」明訂總統不得兼任任何政黨主席，「一體適用」，她相信如此將有助於賴清德的支持度回升。

對於賴總統在談論終戰時的發言，呂秀蓮並未多作評論，但她強調台灣內部要和諧團結，外交上則需更加積極。她以近期赴韓國參與韓戰紀念活動為例，強調民間外交的重要性，並透露韓國會場莊嚴懸掛中華民國與韓國國旗，兩國國歌同時奏起，展現友誼。她認為外交並非僅靠外交部，而是每一個台灣人都能擔任外交官，推動國際交流。

談及國際局勢，呂秀蓮提醒，任何政治人物言辭都需經歷實踐與驗證，不能輕信一時之言。她並以歷史為鑑，強調不應重蹈馬關條約沒有台灣人參與卻決定命運的悲劇，呼籲在俄烏戰爭等議題上，國際談判更應尊重當事國人民的意志。

呂秀蓮也在演說時呼籲，亞洲應效法歐盟經驗，建立「民主亞洲聯盟（Democratic Asia Union）」。她呼籲民主國家團結，強調亞洲人口占全球四成，在民主、科技與地緣政治上具關鍵影響力，若能統合合作，不僅能改寫歷史，也能真正實現「Make Asia Great」，達成Win-win-win的三贏。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法