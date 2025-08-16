挺罷免！民進黨新北市黨部主委蘇巧慧率民代新店市場掃街

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（左二）與多位立委及議員到新店惠國市場參加罷免宣導。（記者翁聿煌攝）

2025/08/16 10:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕距離823罷免投票剩下一週，民進黨新北市黨部16日展開「七區齊步走，罷免投同意」新店惠國市場掃街，市黨部主委蘇巧慧率同多位立委及議員，結合罷團「拔羅波」志工，高喊「罷免羅明才、迎接新人才」、「同意罷免、拒絕核廢」，眾人一起進入惠國市場，沿路向攤商和買菜民眾請託支持。

「拔羅波」發言人琪琪指出，距離823投票最後倒數7天，罷團一直積極的在街頭上跟大家溝通，然後希望大家在823出來投票，再給新店、深坑、石碇、坪林、烏來一個改變的機會，所有支持者一人拉2票、一人拉5票，站出來為自己的家鄉來發聲，讓平常遠遠在立法院裡面的羅明才可以聽到人民真正的心聲。

蘇巧慧表示，今天包括在地議員陳永福、陳乃瑜，還有立委林月琴、張雅琳、林淑芬，大家都與公民團體一起努力，把恢復國家秩序、維繫憲政秩序的公民運動最後一哩路來走完，民進黨最重要的目標，就是和公民團體一起繼續努力守護台灣、守護國家的憲政秩序，她誠懇呼籲，823在台灣還有7個區要進行罷免運動，希望所有市民朋友一起站出來，在823展現人民維護憲政、守護國家的決心。

