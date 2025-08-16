籲核三公投投同意 許宇甄：為台灣爭取10年產業轉型黃金期

國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕8月23日即將進行核三延役公投投票，國民黨立委許宇甄表示，核三延役公投不只是能源議題，更是產業與國家競爭力的關鍵抉擇。核三能提供穩定、安全、低碳的大量電力，為台灣爭取至少10年的產業轉型黃金期，呼籲對核三延役投下同意票。

許宇甄表示，在全球競逐 AI 的時代，能源不是選擇題，而是關乎國力的生死題，缺電、不穩、價貴就是出局。AI 基礎設施需要全天候、高穩定、低碳的大量電力支撐，資料中心一旦缺電、斷電，就等於全產業鏈癱瘓。

許宇甄提醒，台灣正站在AI發展的關鍵十字路口，政府能源政策扮演關鍵角色。民進黨政府一面高喊「AI內閣」，另一面卻在能源政策上充滿意識形態、自相矛盾，把最穩定、最成熟的核能硬生生排除在外。這不是務實，而是自廢武功。尤其在綠能仍不穩定、燃氣受國際能源價格左右的情況下，放棄核三延役，就是把台灣在全球高科技產業鍊的核心地位拱手讓人。

許宇甄指出，BCC昨天撰文提問：「台灣想成為AI產業鏈樞紐，但電力夠用嗎？」政府預估未來五年AI用電需求將暴增八倍，如果能源政策依舊陷於政治口號、非核意識形態，拒絕面對缺電現實，台灣AI發展只會淪為空談。

許宇甄認為，核三能為台灣爭取至少10年的產業轉型黃金期，台灣可以擴建 AI 產業鏈、升級製造業、吸引國際投資；非核政策讓台灣面臨缺電危機、電價飆漲、企業外移、失業潮與國際競爭力全面下滑，要解決這個困境，唯有同意讓核三廠延役才能解決。長期來看，我們更需要擬定新的能源政策，才能應付AI時代的來臨。

許宇甄警告，反核人士喜歡把核能問題妖魔化，卻對燃煤空汙、燃氣價格高漲、再生能源間歇性供電的致命缺陷隻字不提。他們的選擇，不是環保，而是讓台灣在 AI 產業革命中被淘汰。當我們的競爭對手用穩定的能源推進 AI，我們卻在黑暗中討論要不要限電，這才是最大的諷刺。

