    首頁　>　政治

    台中民進黨今早總動員 潭子市場宣傳大罷免

    「七區齊步走 罷免投同意」中三拒瓔罷團與民進黨立委陳培瑜、黨籍議員等於潭子菜市場宣傳八二三罷免投同意票。（記者廖耀東攝）

    「七區齊步走 罷免投同意」中三拒瓔罷團與民進黨立委陳培瑜、黨籍議員等於潭子菜市場宣傳八二三罷免投同意票。（記者廖耀東攝）

    2025/08/16 10:39

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等3名國民黨立委罷免案，8月23日投票在即，投票前黃金週，民進黨立院黨團「五一戰隊」與民進黨台中市立委何欣純、市議會黨團24名議員總動員，今日在3罷免區5個人氣市場分進合擊，上午立委陳培瑜與多名市議員在潭子市場掃街，盼催出同意罷免票。

    今日上午立委陳培瑜、市議員陳淑華、蕭隆澤、周永鴻等人，陪同中三罷團志工先在潭子火車站路口宣講，隨後由在地蕭隆澤、周永鴻帶領下，向攤商與民眾宣傳，呼籲用路人與民眾支持大罷免，下架不適任立委楊瓊瓔。

    陳培瑜說，因為823這幾個選區是經過聯署書補件才成立罷免案的艱困選區，大家更需要團結一致，昨晚先到南投協助志工宣傳，今早就近到台中協助，要延續726的精神，大家團結站在一起。

    陳淑華說，這些志工大家深入基層，走入市場，向大家宣傳823要站出來，今日立法院許多優秀立委，包含陳培瑜委員與民進黨黨公職人員到7個罷免區，呼籲大家一起站來，在823投入同意罷免，民進黨持續與公民團體站在一起，在823下架不適任立委，守護台灣民主。

    后里區資深民進黨員林明堆說，自己從1月就擔任中三罷團志工，今日刻意裝扮，帶著75歲女志工一起到潭子宣傳，呼籲大家投下同意罷免。

    「七區齊步走 罷免投同意」中三拒瓔罷團與立委陳培瑜於潭子菜市場宣傳八二三罷免投同意票。（記者廖耀東攝）

    「七區齊步走 罷免投同意」中三拒瓔罷團與立委陳培瑜於潭子菜市場宣傳八二三罷免投同意票。（記者廖耀東攝）

    民進黨議員至潭子市場宣傳大罷免。（記者張軒哲攝）

    民進黨議員至潭子市場宣傳大罷免。（記者張軒哲攝）

    后里區資深民進黨員林明堆帶著75歲女志工一起到潭子宣傳，呼籲大家投下同意罷免票。（記者張軒哲攝）

    后里區資深民進黨員林明堆帶著75歲女志工一起到潭子宣傳，呼籲大家投下同意罷免票。（記者張軒哲攝）

