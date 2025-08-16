竹市教育處長傳將歸建學校 議員批高虹安團隊酬庸、綁樁

新竹市府教育處長林立生傳月底歸建回康寧大學。（記者洪美秀攝）

2025/08/16 11:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處長林立生去年7月中旬由涉貪停職的市長高虹安向嘉義市長黃敏惠諮詢借將，從康寧大學主秘一職借調擔任教育處長，由於借調時間已過，林立生預計8月底歸建回康寧大學。但此時正是114學年開學前的準備週，各校都在進行相關整備工作，包括代理教師招聘及課程安排等校務相當緊湊，高虹安市府上任不到3年，已換3名教育處長，讓外界及府內人員對市府人事動盪不安心惶惶。

林立生受訪稱，還在跟康寧大學溝通中，主要是因個人1年的借調時間已到，但他對新竹市的教育仍有想法，會努力向學校爭取再借調留任。

請繼續往下閱讀...

市議員楊玲宜直批高虹安的用人大有問題，再者即使高虹安已停職超過1年，仍不斷在背後對市府人事下指導棋，讓外界有代理市長邱臣遠職權被架空之感，而人事動盪不安也突顯高虹安團隊無心做事，用人事做酬庸與綁樁之用，導致市政退步，尤其教育處主掌學生及竹市教育發展，但教育處長頻換人，包括數位實驗高中的推動及學區劃分和就近入學等教育議題恐難推動。

且高虹安、邱臣遠任內不到3年，教育處長已換3人，現職林立生帶著教師霸凌案與被監院彈劾的爭議倉促上任，任內包含自由車場的整建、香山綜合體育場、關埔小學第4期體育館工程等重大建設皆有所延宕。

高虹安去年7月26日因貪污案一審被判7年4個月而停職，停職前已任命林立生接下空缺數月的教育處長一職，其任內不到3年，教育處長已換3人，從童鳳嬌、陳木金到林立生，林立生去年7月中接任處長時，則爆出擔任嘉義市府教育處長期間涉入教師霸凌案被監察院彈劾等爭議，目前仍由懲戒法院審理中。

市議員楊玲宜批高虹安市府用人事做酬傭與綁樁。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法