吳思瑤陪中八選區罷團掃街 批江啟臣「韓國瑜化、傅崐萁化」

吳思瑤陪同中八罷團志工到豐原菜巿場掃街，宣傳同意罷免江啟臣。（記者歐素美攝）

2025/08/16 10:45

〔記者歐素美／台中報導〕全國7個罷區齊步走！民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、民進黨發言人韓瑩、台中市議員謝志忠、曾朝榮、張玉嬿、謝家且及立委何欣純服務處人員等，今天上午9點陪同台中市第八選區罷團志工一起到豐原菜市場掃街宣傳同意罷免，有民眾熱情支持表示「要把共產黨趕出去」，吳思瑤則批評江啟臣在立法院主持主導議事，是藍白惡砍惡刪總預算的元凶，不僅韓國瑜化，更傅崐萁化。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，今天民進黨兵分7路，分進合擊，823投票前最關鍵的週末，「民進黨51戰隊哪裡需要我們，我們就前進哪裡」，江啟臣中八的這一區，絕對是823七個罷區中的重中之重。

吳思瑤說，擔任黨團的黨鞭這一年半以來，對於江啟臣跟著韓國瑜領導的立法院，如何讓民主失序、讓國會的運作失靈，最點滴在心頭。江啟臣應是國民黨重點栽培的壯世代，絕對是國民黨非常重視、未來也扮演更大重要性角色的闗鍵人，但是給了他國會副議長的這個重要職位，他並沒有辦法來導正國民黨從韓國瑜院長的議事不中立，乃至於傅崐萁路線所造成的違憲亂政的立法院，江啟臣不只沒有辦法去導正這些民主失靈的亂象，他反而成了不折不扣的幫凶。

吳思瑤指出，這次大罷免發起最關鍵的、人民最厭惡的總預算的刪減上，江啟臣就是主導議事，讓藍白惡砍惡刪總預算的元凶。江啟臣胡亂主持總預算的刪減表決，甚至許多的議案表決不合程序，刪預算刪過了頭，或者是重複的表決，錯誤的進行議事，這都是江啟臣的表現。

她表示，對江啟臣非常的失望，她曾對江啟臣寄予相當高的厚望，但是江啟臣整個韓國瑜化、也傅崐萁化，做為選區的個別立委而言，江啟臣應更善用他國會副議長的能量來嘉惠地方，爭取建設，但從罷團主張的說明都可看到江啟臣對中八的建設一再跳票延宕，甚至中八成為台中人口外流非常嚴重的一區，所以不管做為國會副院長的表現，乃至於在地立委的表現，江啟臣顯然都難以對中八的鄉親交出合格的成績單。

吳思瑤說，「票還沒有投，還不知誰贏誰輸」，國民黨現在撒了鋪天蓋地的資源在搶救罷免，「但我們會彰顯台灣人的精神」，「咱沒咧驚」，民進黨51戰隊會全力以赴，陪伴公民罷團奮戰到最一分鐘。

民進黨發言人韓瑩說，民進黨中央黨部這次採取7區一起走，民進黨公職包括51戰隊都來到7個罷區，做最後的衝刺，最後的一個禮拜，民進黨中央黨部會採取更精準的空戰、地毯式的陸戰方式，823前最後一禮拜全力衝刺，絕對不會落下任何一個公民團體，希望大家823一定要記得出來投票。

攤商熱情要贈送波羅蜜給吳思瑤，吳思瑤婉拒請攤商留著賣。（記者歐素美攝）

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤，率台中市議員等到豐原菜巿場掃街拜票宣傳同意罷免。（記者歐素美攝）

