    首頁　>　政治

    國民黨CF影片「萊爾校長」疑影射賴 綠委不滿︰硬塞沒說過的話

    國民黨最近推出一支CF影片，片中人物「萊爾校長」引起綠委不滿，該黨反酸是替賴清德對號入座。（資料照）

    2025/08/16 10:15

    國民黨反嗆 替賴對號入座

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨日前推出一支「拒絕電價暴衝路，反對LIE功德園」CF，影片中的人物「萊爾（LIE）校長」被民進黨立委王定宇質疑影射賴清德總統，並指控國民黨影片把賴清德沒有說過的「選民智商低」，塞到賴清德嘴裡，國民黨昨日在臉書反嗆，難道是因為賴清德與「萊爾校長」都擅長謊言（lie）？賴清德與「萊爾校長」一樣，不管得票多少，都是自己贏？還是因為不管是不是同車夥伴，意見不同都會被踢下車？

    國民黨表示，這次CF創作的「萊爾校長」是一位剛愎自用、自以為掌握真理的獨裁者，該黨比較好奇王定宇為何會如此生氣，替賴清德對號入座。

    國民黨說，無論哪個原因，實在無暇照顧民進黨的玻璃心，國民黨更關心民進黨執政下能源政策破產與未來電價穩定，民進黨應該對賴清德多一點信心，而且賴清德其實可以放下大罷免，支持核三延役，可以不用跟「萊爾校長」一樣爛，也不用活成一個自己人認證的負面角色！

