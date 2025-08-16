為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    川普稱習近平承諾 「在我任內絕不入侵台灣」 吳靜怡：台灣必須要自強

    美國總統川普（左）中國國家主席習近平（右）。（美聯社）

    美國總統川普（左）中國國家主席習近平（右）。（美聯社）

    2025/08/16 13:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日於阿拉斯加會談，會前他在接受媒體採訪時稱，中國國家主席習近平告訴他，只要他還是美國總統，中國就不會入侵台灣。對此媒體人吳靜怡表示，「保證」這兩個字，聽起來可以短暫喘息，但必須明白，台灣必須要自強，台灣此刻更需要加速國防現代化、深化與美日澳的聯盟，並推動經濟多元化，以防中國的長期壓力。

    吳靜怡在臉書PO文表示，習近平對川普的口頭保證，能當台灣的安全保單嗎？美國總統川普在福斯新聞的採訪中，再次拋出震撼彈，稱中國國家主席習近平向他保證，只要他還在位，中國就不會入侵台灣，川普甚至引述習近平的話說：「只要你還是總統，我永遠不會這麼做。」但習近平也補了一句：「但我非常有耐心，中國也非常有耐心。」

    吳靜怡指出，此時，正值川普與俄羅斯總統普廷會談之際，顯示美中台議題已與全球地緣衝突交織，​從言語中，更突顯川普的「瘋子理論」與交易式外交，別忘了，川普過去甚至曾聲稱，如果中國入侵台灣，他會「轟炸北京」。

    川普曾多次指責台灣「偷走我們的晶片業務」，並要求台灣為自己的國防「付錢給我們」，甚至將美國比喻為「保險公司」，而台灣「什麼都沒給我們」，他甚至對台灣的半導體產業徵收高額關稅，從32%降至20%，但這仍然是沉重的負擔。表面上，川普在台灣防禦問題上維持了「戰略模糊」，但川普的言行卻讓這種模糊性變得更加複雜。

    ​習近平所說的「我非常有耐心，中國也非常有耐心」這句話反映了北京長期以來將「統一」台灣視為不可避免的「核心利益」，暗示中國的統一野心並未消退，只是暫時擱置，而中國的灰色地帶戰術，不斷從海、空，頻繁越過海峽中線，早已讓台灣壓力山大。

    「保證」這兩個字，聽起來可以短暫喘息，但必須明白，台灣必須要自強，台灣此刻更需要加速國防現代化、深化與美日澳的聯盟，並推動經濟多元化，以防中國的長期壓力；和平不是靠他人承諾，而是靠自身實力與國際支持。

