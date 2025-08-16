小粉紅冒充日本人怒罵日對戰爭反省不深刻 矢板明夫：可能是認知作戰

1名疑似冒充日本人的中國年輕人，拍影片說看了「南京照相館」之後，痛批日本社會對戰爭的反省不深刻等等。對此矢板明夫表示，這位年輕人的目的也許是為了騙取流量，也有可能是認知作戰。（圖擷取自 臉書）

2025/08/16 10:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是日本在第二次世界大戰投降80周年（終戰80周年），日本農林水產大臣小泉進次郎等人前往靖國神社參拜。而有1名疑似冒充日本人的中國年輕人，拍影片說看了「南京照相館」之後，痛批日本社會對戰爭的反省不深刻等等。對此矢板明夫表示，這位年輕人的目的也許是為了騙取流量，也有可能是認知作戰。

矢板明夫在臉書PO文表示，今天是8月15日，也是日本的「終戰」紀念日。80年前的這一天，日本天皇透過玉音放送向全日本國民宣布戰爭結束。今天的日本各大媒體都在回顧那場戰爭對日本及周邊國家留下的傷痛，但是，在網路上卻出現一條有爭議的短影片引起了話題。一個看起來應該是中國人的年輕人，冒充日本人，用日語談看完中國近期上映的電影「南京照相館」後的感想，並痛批日本社會對戰爭的反省不深刻等等。

矢板明夫指出，在影片的開頭，這位年輕人用不是很流利的中文介紹自己是「日本鬼子」。雖然他的中文有一點日本人講中文的口音，但日本人一般是不會用「日本鬼子」這個貶義詞來形容自己的。

矢板明夫續指，然後，他就用日語談起了自己看完「南京照相館」這部電影的感想。他的日語聽起來還算順暢，但如果仔細聽的話，有很多地方的發音明顯帶著中國的口音。比如說單詞中間有小停頓的「促音」；或者像「シュ」「ショ」這種兩個音節合在一起的拗音，他的發音就不太自然。比如說日語中經常用的「主張」（シュチョウ），他的發音就聽起來像「出張」（シュッチョウ）。出張在日語中是出差的意思。

矢板明夫分析，另外，還有幾處文法錯誤。比如說「勉強したり人は」應該是「勉強する人は」。日本人當中偶爾也有一些人發音的腔調和別人不太一樣，但很少有犯這種低級文法錯誤的，另外，他的用詞有些地方也不一樣。比如說日本人一般談到731部隊的時候，都會說全名「731部隊」，而不會省略只說「731」。

矢板明夫補充，所以，這部影片在X上大概有1500位以上的日本人留言，都認為這個年輕人是中國人，應該學過很多年日語，或者在日本住過一段時間，但是，對日語並不是很熟悉的中國人，或者其他國家的人，一定會認為是日本人看了「南京照相館」之後，站出來替日本道歉了。他的目的也許是為了騙取流量，也有可能是認知作戰。

矢板明夫直言，因為，雖然有很多日本人願意為當年日軍給亞洲人民帶來的苦難道歉，但是他們也難以接受「南京照相館」這樣一部扭曲歷史、宣傳仇恨的電影。

