馬英九批賴清德淡化日本暴行 葉耀元：1945年以前的台灣人是被對抗的人？

前總統馬英九。（資料照）

2025/08/16 09:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨天下午在臉書發文質疑賴清德總統，針對對日抗戰勝利80周年紀念日，只提終戰，不提抗戰，讓人憤怒與失望。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，所以對1945年以前就在台灣的台灣人，現在多數台灣人的祖先與前輩來說，你是要跟他們說他們是被「對抗」的那群人嗎？

馬英九怒批賴清德，日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化，難道賴清德忘了向中華民國憲法宣誓就職的義務與責任嗎？

請繼續往下閱讀...

葉耀元在臉書PO文表示，所以對1945年以前就在台灣的台灣人，現在多數台灣人的祖先與前輩來說，你是要跟他們說他們是被「對抗」的那群人嗎？歷史有很多種角度，但是完全不尊重這個國家多數人的處境，甚至在過去八十年間都想要扭曲真實的歷史，只強調「中國」視角的歷史觀，為什麼台灣人要吞下去呢？對了，我外省第二代，沒有人比我有資格批判大中國史觀。謝謝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法