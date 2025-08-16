花120萬邀李多慧開記者會無媒體到場 簡舒培：北市府媒事組淪蔣萬安個人經紀公司？

北市政風處13日舉辦「Taipei·廉你都會」 廉政短影音發佈會，不過本報獨家掌握，該活動共耗費約120萬，不僅 設計廉政IP角色，還邀請到知名拉拉隊員李多慧拍攝短片，並到場參與記者發佈會，不過當天卻沒有任何一間媒體到場，恐有浪費公帑之嫌。（資料照，北市政風處提供）

〔即時新聞／綜合報導〕北市政風處在13日舉辦「Taipei·廉你都會」 廉政短影音發佈會，不過本報獨家掌握，該活動共耗費約120萬，不僅設計廉政IP角色，還邀請到知名啦啦隊員李多慧拍攝短片並到場參與記者發佈會，不過當天卻沒有任何一間媒體到場，恐有浪費公帑之嫌。對此台北市議員簡舒培表示，台北市府螺絲掉滿地，媒事組淪蔣萬安個人經紀公司？

簡舒培在臉書PO文表示，政風處斥資120萬，邀請知名啦啦隊成員拍攝廉政宣導的短影音，還選在8月13日上午10點半召開「Taipei·廉你都會 短影音發布會」，當天卻沒有任何一間媒體到場。徹徹底底的浪費公帑！

簡舒培指出，這場短影音發布會，其實是台北市政府今年公務員廉政專案宣導的工作項目之一，標案名稱叫「公務員專案宣導教材製作與推廣採購案」，總契約金額120萬元，內容包含：規劃與製作4部廉政短影音（含腳本撰寫、演員及音樂製作），並提供網路行銷及圖文素材、設計及製作專案宣導IP小物、設計與主題相關之平面宣傳圖稿（趣味梗圖）、製作並推廣網頁式趣味測驗遊戲、辦理短影音發布會，包括場地布置及設備租借、主視覺及相關衍生物設計與輸出，以及活動當日所需的人力支援（主持、接待、活動紀錄等）

簡舒培續指，政風處發新聞稿澄清，內文卻充滿各種不合理，進一步了解，廠商在8月11日寄送採訪通知15間主流媒體，據政風處澄清新聞稿，當天有7間媒體到場（梅花媒體、時尚品味生活誌、新中國際、產經網、亞都傳媒、威傳媒、泰嘉數位），但經調閱名單比對後，發現到場的媒體竟然沒有一個是受邀對象。

簡舒培質疑，政風處澄清新聞稿的另一句話，更讓人覺得奇怪：今日報導中「透過北市府媒體聯絡LINE群組轉知市府媒體記者」一句，為本處回應有誤，該群組非用於對媒體發布，由於政風處並非對外單位，有任何公開活動訊息，必定要透過市府媒事組協助對外發布。從政風處的說法來看，這場活動是有告知市府對外單位的，但為什麼最後還是開了一場幾乎沒有記者的記者會、做了小物卻無人知曉？花了120萬卻毫無效益可言，打著宣導廉政的旗號，卻把台北市民繳的納稅錢丟進水裡，實在有夠諷刺！

簡舒培直言，蔣萬安上任後出包連連，荒腔走板的世壯運大家都還記憶猶新，一個花了120萬、找了名人宣傳（還是蔣萬安之前很愛同框炒新聞的名人）的案子，照理說市府應該協助宣傳。到底台北市政府的媒宣單位，是負責宣傳台北市政府，還是早已淪為蔣萬安的經紀公司？

