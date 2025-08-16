為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中罷團今下午辦大肚山遊行 綠議員無奈︰「比中指」民眾變多

    民進黨立委陳秀寶（左紅衣）、台中市議員張家銨（右）與「中二解顏」志工站路口宣講。（讀者提供）

    民進黨立委陳秀寶（左紅衣）、台中市議員張家銨（右）與「中二解顏」志工站路口宣講。（讀者提供）

    2025/08/16 08:58

    〔記者黃旭磊／台中報導〕距離8月23罷免投票日僅剩一週，「中二解顏」今天（16日）下午舉辦「拒絕貪污 我同意！」大肚山遊行，邀請台中4、5、6罷團共同奮戰，民進黨台中市議員張家銨、江肇國及黃守達等多人陪走，而中二選區市議員曾威透露，參選15年來站路口，首次遇到「比中指」民眾變多了，無奈表示，部分民眾可能被「徐巧芯（藍委）教壞。」

    「中二解顏」今天下午3時15分將從柯比意廣場（龍井區藝術街）出發，沿著大肚區山路遊行，邀請台中市全面罷免協會、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」2.0、中六「敲羅行動」、台北第四選區罷團「港湖除銹」、台北七「剷除黑芯」、新北七「板橋大刪元」、新北八「倫刪立舒」，以及新北九「無獻清林」等罷團一起前行呼籲選民，投下「罷免顏寬恒」同意票。

    台中市議員曾威表示，今天上午將與立委何欣純陪罷團到烏日三民市場掃街，而從2013年參與選舉以來，從未在路口「看到這麼多選民比中指」，騎士與路人不爽就比你中指，無奈民眾可能都被「徐巧芯教壞了。」

    台中市議員張家銨與綠委陳秀寶，陪罷團站路口宣講，張家銨說，比讚的人比較多，「比中指的大概一週遇到兩個」，甚至有些一看就知反罷民眾，還會過來說辛苦了，仍有信心能夠成功罷免顏寬恒。

    台中市議員曾威（中）與「中二解顏」志工站路口宣講。（讀者提供）

    台中市議員曾威（中）與「中二解顏」志工站路口宣講。（讀者提供）

