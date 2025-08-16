為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中國國台辦批賴清德終戰說 陸委會嗆可笑

    中國國台辦批評賴是鼓吹民主對抗威權虛假敘事，兜售台獨分裂謬論。對此陸委會說，國台辦為中共塗脂抹粉的言論越來越可笑，完全没有評論的價值。（資料照）

    2025/08/16 08:02

    〔記者鍾麗華／台北報導〕昨天是二戰終戰80周年，總統賴清德在臉書指出，二戰是歷史浩劫，當威權主義再次集結擴張，大家一定要牢記二戰教訓，團結一致讓侵略無法得逞。中國國台辦晚間批評賴是鼓吹民主對抗威權虛假敘事，兜售台獨分裂謬論。對此，陸委會昨深夜回嗆，國台辦為中共塗脂抹粉的言論越來越可笑，完全没有評論的價值。

    國台辦發言人朱鳳蓮稱，「80年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、勠力同心、浴血奮戰，付出巨大犧牲打敗了日本軍國主義者。台灣光復，重回祖國懷抱，是包括台灣同胞在內的全民族團結奮鬥的結果，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。

    朱鳳蓮聲稱，「賴清德完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史，鼓吹民主對抗威權虛假敘事，兜售台獨分裂謬論，其本質還是以武謀獨、倚外謀獨。正告賴清德，任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞，希望兩岸同胞牢記歷史、緬懷先烈，堅守民族大義」。

    對此，陸委會表示，中共對抗日戰爭毫無貢獻，謊稱自己是抗日戰爭的「中流砥柱」令人不齒。國台辦為中共塗脂抹粉的言論越來越可笑，完全沒有評論的價值。

