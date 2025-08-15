為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳致中更新吳淑珍病況 指「今晚尚未脫離險境」

    2025/08/15 23:26
    陳致中指母親吳淑珍今晚尚未脫離險境。圖為本月11日他回台南探望吳淑珍。（圖擷自陳致中臉書）

    陳致中指母親吳淑珍今晚尚未脫離險境。圖為本月11日他回台南探望吳淑珍。（圖擷自陳致中臉書）

    陳致中晚間9時多更新臉書貼文，表示母親吳淑珍「今晚尚未脫離險境」。

    陳致中晚間9時多更新臉書貼文，表示母親吳淑珍「今晚尚未脫離險境」。

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁妻子吳淑珍今天（15日）在台南市住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，幸好送醫途中已恢復呼吸心跳，傳出急救後情況穩定，已轉入普通病房；但兒子陳致中晚間9時多，透過臉書更新母親病況，指「今晚尚未脫離險境」。

    吳淑珍今天疑因突然低血壓，失去意識，一度無呼吸心跳，由於第一時間有CPR，加上救護員接手處理，在黃金時間搶救得宜，傳出晚間轉入普通病房，但院方未證實。

    兒子陳致中今晚7時多，先透過臉書證實「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」，湧入大批民眾祈求扁嫂平安，包括民進黨前立委趙天麟、高雄市議員邱俊憲等人都留言祝福。

    不過，陳致中稍晚又更新母親病況，指「今晚尚未脫離險境」，讓支持者相當憂心，一起集氣替扁嫂加油。

    高雄市長陳其邁也相當關切扁嫂狀況，已親自致電阿扁前總統表達關心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播