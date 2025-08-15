陳致中更新吳淑珍病況 指「今晚尚未脫離險境」

2025/08/15 23:26

陳致中指母親吳淑珍今晚尚未脫離險境。圖為本月11日他回台南探望吳淑珍。（圖擷自陳致中臉書）

陳致中晚間9時多更新臉書貼文，表示母親吳淑珍「今晚尚未脫離險境」。

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁妻子吳淑珍今天（15日）在台南市住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，幸好送醫途中已恢復呼吸心跳，傳出急救後情況穩定，已轉入普通病房；但兒子陳致中晚間9時多，透過臉書更新母親病況，指「今晚尚未脫離險境」。

吳淑珍今天疑因突然低血壓，失去意識，一度無呼吸心跳，由於第一時間有CPR，加上救護員接手處理，在黃金時間搶救得宜，傳出晚間轉入普通病房，但院方未證實。

兒子陳致中今晚7時多，先透過臉書證實「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」，湧入大批民眾祈求扁嫂平安，包括民進黨前立委趙天麟、高雄市議員邱俊憲等人都留言祝福。

不過，陳致中稍晚又更新母親病況，指「今晚尚未脫離險境」，讓支持者相當憂心，一起集氣替扁嫂加油。

高雄市長陳其邁也相當關切扁嫂狀況，已親自致電阿扁前總統表達關心。

