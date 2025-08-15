為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    陳佩琪臉書揚言輕生 林延鳳爆：大批員警被緊急召回

    柯妻陳佩琪。（資料照）

    2025/08/15 22:29

    〔記者甘孟霖／台北報導〕前台北市長柯文哲深陷京華城案，高等法院11日駁回其延押抗告。柯妻陳佩琪對此大為不滿，還在臉書揚言要跳樓。對此，民進黨台北市議員林延鳳批評，這是非常不好示範，還因此加重一大批基層員警及幹部壓力。

    陳佩琪12日發文稱，法院乾脆直接宣判柯文哲死刑，更說：「我陳佩琪若有和他們見過面或拿他們任何一毛錢，那我今天跟大家相約明天在法院頂樓，我跳樓，我說到做到， 讓全國媒體全程轉播出去，我要以死對台灣司法的汙衊做最嚴厲的控訴。」

    林延鳳於政論節目當中談及此事表示，陳佩琪這樣的動作，僅是要塑造自家為政治迫害受害者，藉此轉移證人對他們不利的證詞；這些情勒手段，不僅沒有為官司加分，更對社會做非常不好示範。

    她並透露，陳佩琪發文當晚她遇見中正一分局隊長，分局長接到陳佩琪相關通報之後，馬上召回幹部與基層員警回分局開會，討論後續因應措施，為免隔天憾事發生。

    她直言，這些員警為了陳佩琪臉書貼文的一句話，馬上做出後續的防範措施，這些基層員警壓力更大，這對他們公平嗎？

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

