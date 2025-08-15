為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    反核三重啟晚會 周春米、公民團體呼籲投下不同意票

    反核三重啟晚會今晚在屏東孔廟旁草坪舉行。（記者葉永騫攝）

    2025/08/15 22:05

    〔記者葉永騫／屏東報導〕反核三重啟晚會今晚在屏東孔廟旁草坪舉行，縣長周春米、立委鍾佳濱、徐富癸、屏東縣總工會理長洪明江等公民團體代表與，堅絕反對核三重啟，周春米表示，台灣好不容易走到非核家園，沒有想到2個政黨粗暴、草率強行闖關，修了核管法，再以全民公投來壓迫我們，這樣霸凌屏東人，我們無法接受。

    這場反核三重啟晚會到場的各界代表除了縣長周春米等人外，瓊麻園城鄉文教發展協會榮譽理事長江國樑、屏東大學校長陳永森、中山大學社會學系副教授邱花妹、美濃愛鄉協進會榮譽理事長李永龍、總幹事邱靜慧、林仔邊自然文史保育協會理事長陳錦超等人都到場參加，現場也吸引了滿滿的人潮，堅決反核三重啟的立場，現場還有歌手顏志文等人到場表演，場面熱烈。

    周春米指出，台灣走到非核家園是大家的共識，但核三停役前，國民黨、民眾黨2個政黨卻修法，推翻台灣的共識，欺負屏東人，因為只有拿屏東的核三來討論，沒有核一、核二，讓屏東人無法接受，而這個核三公投案的公投內容，和現在的法律內容規定相同，都要經過主管機關同意、確認安全無虞，同樣的內容卻要花11億來確定，可說是非常的草率與浪費，而公投急著現在就提也讓人無法認同，為何不能先做好安全報告調查，提出安全報告再提？所以我們不同意，尤其屏東是觀光和農業大縣，如果核三有問題，怎麼辦？屏東人一定要堅持站出來投下不同意。

    縣長周春米帶領公民團體呼籲投下不同意票。（記者葉永騫攝）

    反核三重啟晚會吸引滿滿人潮。（記者葉永騫攝）

    反核三重啟晚會吸引滿滿人潮。（記者葉永騫攝）

